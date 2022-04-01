ЧМ-2022 / фото REUTERS

В пятницу, 1 апреля, в Катаре состоялась жеребьевка финальной стадии Чемпионата мира-2022 по футболу.

Своих потенциальных соперников на турнире получила и сборная Украины.

Согласно регламенту все национальные команды были распределены на восемь групп, по четыре сборные в каждой. Победители и вторые команды своих квартетов выйдут в 1/8 финала.

Результаты жеребьевки ЧМ-2022

  • Группа A: Катар, Нидерланды, Сенегал, Эквадор
  • Группа B: Англия, США, Иран, Уэльс/Шотландия/Украина
  • Группа C: Аргентина, Мексика, Польша, Саудовская Аравия
  • Группа D: Франция, Дания, Тунис, Перу/Австралия/ОАЭ
  • Группа E: Испания, Германия, Япония, Коста-Рика/Новая Зеландия
  • Группа F: Бельгия, Хорватия, Марокко, Канада
  • Группа G: Бразилия, Швейцария, Сербия, Камерун
  • Группа H: Португалия, Уругвай, Южная Корея, Гана

Следует отметить, что сейчас известны только 29 из 32 стран-участниц турнира. Обладатели еще трех путевок на мундиаль определятся позже.

Напомним, что из-за войны, развязанной Россией, Украина не смогла провести матч отбора против Шотландии, который был запланирован на конец марта 2022-го.

Ориентировочно матч Шотландия - Украина состоится в июне, однако точная дата пока неизвестна. Победитель этой пары встретится с Уэльсом, обыгравшим Австрию (2:1).

Подопечным Александра Петракова нужно будет побеждать в двух поединках, чтобы попасть на мундиаль.

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