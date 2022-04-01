В пятницу, 1 апреля, в Катаре состоялась жеребьевка финальной стадии Чемпионата мира-2022 по футболу.
Своих потенциальных соперников на турнире получила и сборная Украины.
Согласно регламенту все национальные команды были распределены на восемь групп, по четыре сборные в каждой. Победители и вторые команды своих квартетов выйдут в 1/8 финала.
Результаты жеребьевки ЧМ-2022
- Группа A: Катар, Нидерланды, Сенегал, Эквадор
- Группа B: Англия, США, Иран, Уэльс/Шотландия/Украина
- Группа C: Аргентина, Мексика, Польша, Саудовская Аравия
- Группа D: Франция, Дания, Тунис, Перу/Австралия/ОАЭ
- Группа E: Испания, Германия, Япония, Коста-Рика/Новая Зеландия
- Группа F: Бельгия, Хорватия, Марокко, Канада
- Группа G: Бразилия, Швейцария, Сербия, Камерун
- Группа H: Португалия, Уругвай, Южная Корея, Гана
Следует отметить, что сейчас известны только 29 из 32 стран-участниц турнира. Обладатели еще трех путевок на мундиаль определятся позже.
Напомним, что из-за войны, развязанной Россией, Украина не смогла провести матч отбора против Шотландии, который был запланирован на конец марта 2022-го.
Ориентировочно матч Шотландия - Украина состоится в июне, однако точная дата пока неизвестна. Победитель этой пары встретится с Уэльсом, обыгравшим Австрию (2:1).
Подопечным Александра Петракова нужно будет побеждать в двух поединках, чтобы попасть на мундиаль.