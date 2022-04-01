Сборная Украины / фото REUTERS
В пятницу, 1 апреля, в Дохе (Катар) состоялась жеребьевка финальной стадии Чемпионата мира-2022 по футболу.
Своих потенциальных соперников на турнире получила и национальная сборная Украины.
По результатам жеребьевки сборная попала в группу B к Англии, Ирану и США.
Скриншот ФИФА
Напомним, что из-за войны, развязанной Россией, Украина не смогла провести матч отбора против Шотландии, который был запланирован на конец марта 2022-го.
Ориентировочно матч Шотландия - Украина состоится в июне, однако точная дата пока неизвестна. Победитель этой пары встретится с Уэльсом, обыгравшим Австрию (2:1).
Подопечным Александра Петракова нужно будет побеждать в двух поединках, чтобы попасть на мундиаль.
ЧМ-2022: что нужно знать о турнире
- Финальная часть чемпионата мира в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
- Финальный матч пройдет 18 декабря 2022 года на Национальном стадионе в Лусаиле, вмещающем 80 тысяч зрителей.
- ЧМ-2022 - первый, который будет проведен не летом, а в ноябре-декабре.
- Мундиаль в Катаре станет последним, в котором примут участие 32 команды. Начиная с 2026 года, турнир будет собирать сразу 48 лучших команд мира.