В Дохе состоялась жеребьевка финальной стадии ЧМ-2022.

В пятницу, 1 апреля, в Дохе (Катар) состоялась жеребьевка финальной стадии Чемпионата мира-2022 по футболу.

Своих потенциальных соперников на турнире получила и национальная сборная Украины.

По результатам жеребьевки сборная попала в группу B к Англии, Ирану и США.

Напомним, что из-за войны, развязанной Россией, Украина не смогла провести матч отбора против Шотландии, который был запланирован на конец марта 2022-го.

Ориентировочно матч Шотландия - Украина состоится в июне, однако точная дата пока неизвестна. Победитель этой пары встретится с Уэльсом, обыгравшим Австрию (2:1).

Подопечным Александра Петракова нужно будет побеждать в двух поединках, чтобы попасть на мундиаль.

ЧМ-2022: что нужно знать о турнире