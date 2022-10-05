Президент Украины поблагодарил партнеров за солидарность и поддержку.

Совместная заявка Испании, Португалии и Украины на проведение чемпионата мира по футболу свидетельствует о вере в победу Украины в войне против России.

Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.

"Совместная заявка Испании, Португалии и Украины на проведение чемпионата мира по футболу-2030 – больше чем символ веры в нашу общую победу", - отметил он.

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Как отметил Зеленский, Украина выстоит, одержит победу и отстроится благодаря солидарности партнеров.

"Благодарны за поддержку Испании и Португалии", - добавил Зеленский, отметив премьер-министров Королевства Испания Педро Санчеса и Португалии Антониу Кошта.

Чемпионат мира по футболу 2030-что известно

Как сообщал УНИАН, Федерация футбола Португалии и Королевская федерация футбола Испании привлекли Украину к заявке на проведение Чемпионата мира-2030. Обе ассоциации сообщили о своем стремлении УЕФА, который сразу выразил свою полную поддержку. Условия участия Украины в заявке будут обсуждены и определены впоследствии.

В случае победы заявки Украина сможет принять матчи группового этапа турнира. Ожидается, что к 2030 году Украина уже будет находиться в процессе восстановления после войны.

Ожидается, что главными конкурентами Испании, Португалии и Украины станут Саудовская Аравия, Египет и Греция, которые также хотят подать совместную заявку. ФИФА пока продолжает переговоры с претендентами.

В 2030 году будет отмечаться столетие со времени проведения первого Чемпионата мира по футболу.

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