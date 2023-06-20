Сергей Ребров отметил, что ожидал тяжелой игры против Мальты.

В понедельник, 19 июня, сборная Украины победила Мальту в рамках четвертого тура квалификации Евро-2024 по футболу.

Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров прокомментировал результат встречи.

"Трудно проводить три игры за десять дней. Мы знали, что эта встреча будет очень тяжелой. Как и в прошлом матче, мы увереннее провели второй тайм. Главным было взять три очка и двигаться дальше.

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С такими командами нам очень сложно играть, потому что у них очень компактная оборона. Я понимал, что так будет, что во втором тайме мы будем действовать лучше, чем в первом. Они тратили очень много сил, много прессинговали, так что во второй половине встречи с нашей стороны была гораздо лучшая игра. Я ожидал этого. Мы всегда тяжело играем против такой насыщенной обороны. Много моментов мы создавали во втором тайме. Да, должны были забивать больше. Знаю, что в Украине все ждут 5:0, 6:0, но сейчас все команды могут обороняться.

Да, Англия победила Мальту 4:0, но она забила быстрый гол. Без него очень сложно. Сейчас все команды Европы могут обороняться. Мальта продемонстрировала это в первом тайме.

Я не удивлен, что получилась такая трудная игра. Я не понимаю, почему в Украине сейчас все считают, что мы должны выигрывать с разницей в три-четыре мяча.

Сейчас последняя игра, июнь, когда для футболистов нормально находиться в отпусках. Они очень устали после сезона, и я благодарен им за то, что мы прибавили во втором тайме, как это было и в предыдущем матче. Да, пока не очень отчетливо, но мы работаем всего десять дней. Не так просто не только объяснять футболистам, но и воплотить идеи в поле. Когда они устали - это очень трудно сделать.

Сам Цыганков поставил себя лидером команды. Никто его не назначал. То, что он делает в последних трех матчах - его заслуга. Перед игрой мы определяли, что пенальти будет бить Ярмоленко. Но после неудачного исполнения первого я видел, что он сам предложил Цыганкову пробить. Я понимал, что Андрей не был психологически готов ко второму 11-метровому. Поэтому я благодарен Цыганкову за то, что он показал, что готов к этому", - приводит слова тренера сборной Украины официальный сайт УАФ.

Напомним, Сергей Ребров был назначен на пост главного тренера сборной Украины 7 июня. 12 июня под руководством 49-летнего специалиста национальная команда сыграла товарищеский матч против сборной Германии (3:3).

Затем сборная Украины сыграла два поединка в рамках квалификации Евро-2024: 16 июня "сине-желтые" победили Северную Македонию со счетом 3:2, а 19 июня с минимальным счетом одолели Мальту.

После четырех туров сборная Украины занимает второе место в группе С отбора на Евро-2024. Лидирует в группе сборная Англии, в активе которой 12 заработанных очков. У Северной Македонии и Италии по три балла. Мальта проиграла все четыре игры и идет на последней строчке.

Следующие игры в рамках квалификации ЧЕ-2024 сборная Украины сыграет в сентябре: 9 сентября против Англии и 12 сентября против Италии.

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