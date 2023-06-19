Сборная Украины сыграет заключительный поединок июньского сбора.

В понедельник, 19 июня, состоится поединок четвертого тура квалификации чемпионата Европы-2024, в котором сборная Украины сыграет против Мальты.

Встречу команд примет Стадион Антона Малатинского в городе Трнава (Словакия).

Сборная Украины в рамках отбора на Евро-2024 по футболу сыграла два матча. "Сине-желтые" проиграли сборной Англии (0:2) и победили Северную Македонии (3:2).

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Отметим, что в июне сборную Украины возглавил Сергей Ребров. Именно под его руководством команда одержала первую победу в квалификации ЧЕ-2024. Также с Ребровым сборная Украины сыграла вничью против Германии в товарищеском матче.

Сборная Мальты в квалификации Евро-2024 потерпели поражения в трех матчах из трех: против Северной Македонии (1:2), Италии (0:2) и Англии (0:4).

Между собой сборные Мальты встречались только один раз. В 2017 году в товарищеском матче мальтийцы сенсационно обыграли "сине-желтых" со счетом 1:0.

Украина - Мальта: трансляция

Поединок сборной Украины против Мальты в прямом эфире будет показан на местных телеканалах Суспильного, кроме OTT-сервисов.

Также прямая трансляция этой встречи будет доступна на медиасервисе MEGOGO.

Начало поединка - в 19:00 по киевскому времени.

Напомним, лидером группы С на данный момент является сборная Англии, вактиве которой 9 очков. Далее идут сборные Украины (3), Италии (3), Северной Македонии (3) и Мальты (0).

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