Для "желто-синих" это последняя репетиция перед судьбоносным поединком квалификации ЧМ-2022.

Сборная Украины 11 ноября дома проведет спарринг против болгарской национальной команды. Контрольная игра состоится в Одессе на стадионе "Черноморец". Начало - в 19:30.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Болгария.

Прогнозы букмекеров выглядят следующим образом: коэффициент на победу Украины составляет 1,63, а на триумф болгар - 5,50. На ничью в этом противостоянии можно поставить с коэффициентом 3,84.

На то, что подопечные Александра Петракова смогут не проиграть предлагается коэффициент 1,10. На то, что Болгария не уступит - 2,80.

Украина - Болгария: перед матчем

История противостояний между командами насчитывает 4 встречи: трижды побеждала Украина (3:0, 1:0 и 1:0) и один раз была зафиксирована ничья (1:1). Это все были товарищеские матчи.

25 игроков вызвано в расположение команды. Травмированного Виталия Миколенко в лагере заменил Виктор Корниенко.

Рассудит соперников бригада арбитров из Турции во главе с Ардой Кардезлером. Обязанности четвертого рефери будет исполнять украинец Виталий Романов.

16-го ноября Украина в гостях сыграет против Боснии и Герцеговины - это решающий поединок для "желто-синих", где на кону будет стоять путевка на чемпионат мира-2022.

Автор: Артем Будрин