Сборная Украины примет Болгарию в Одессе.

В четверг, 11 ноября, национальная сборная Украины сыграет контрольный матч против сборной Болгарии. Игра пройдет в Одессе на стадионе "Черноморец".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Болгария.

Украина - Болгария: где смотреть матч

Онлайн-трансляция матча

Поединок против Болгарии является подготовкой сборной Украины перед важнейшим поединком квалификации на ЧМ-2022 против сборной Боснии и Герцеговины (16 ноября).

Украина - Болгария: прогноз букмекеров на товарищеский матч

Сборные Украины и Болгарии ранее встречались всего четыре раза, все игры были товарищескими. Украина имеет хорошую статистику в противостояниях с болгарами - три победы и одна ничья.

Судить товарищеский матч сборных Украины и Болгарии будет турецкий рефери Арда Кардешлер.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков накануне матча поделился ожиданиями:

"В четверг у нас очень серьезная игра. Мы готовимся к Боснии и Герцеговине. О задаче говорить не буду, в четверг все увидите. Игра с Болгарией очень важна для нас.

Очень хотим, чтобы одесситы пришли и поддержали нас. Во Львове была отличная поддержка, я такого еще никогда не чувствовал. Поэтому ждем болельщиков в Одессе и надеемся на поддержку накануне важной игры с Боснией и Герцеговиной".

Главный тренер сборной Болгарии Ясен Петров также прокомментировал предстоящую игру с Украиной:

"Украина – сильный соперник. Надеюсь, что мы продемонстрируем хорошую игру. Сейчас мы строим новую команду, на которую следует создавать давление, чтобы узнать, как мы работаем. Нам необходим опыт встреч с такими соперниками.

Уверен, что с Боснией и Герцеговиной Украина будет действовать иначе, чем с нами. Соперник имеет славную историю и сильных футболистов в своем распоряжении. Надеюсь, что мои ребята напишут свою историю. У нас тоже есть хорошие традиции".

Автор: Владимир Медяник