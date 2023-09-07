В субботу, 9 сентября, состоится поединок пятого тура отбора на Евро-2024 по футболу между сборными Украины и Англии.
Игра пройдет на стадионе "Тарчински Арена" в польском Вроцлаве.
Сборные Англии уже встречались в рамках отборочного цикла на чемпионат Европы-2024. В первом туре подопечные Гарета Саутгейта уверенно выиграли у "сине-желтых" со счетом 2:0. Голы забивали Харри Кейн и Букайо Сака.
У сборной Англии есть кадровые проблемы перед игрой против Украины. Из-за травм англичанам не помогут защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд и полузащитник "Манчестер Сити" Джек Грилиш.
Потери есть и в составе сборной Украины. Поединок против "трех львов" пропустит Николай Шапаренко.
Украина - Англия: трансляция
Поединок национальных команд Украины и Англии будет транслироваться в эфире местных телеканалов Суспильного, кроме OTT-сервисов.
Кроме того, матч Украина - Англия в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.
Напомним, сборная Украины сыграла три матча в рамках отбора на Евро-2024 и с 6 очками занимает второе место в группе С. Сборная Англии одержала 4 победы в 4 играх и с 12 баллами лидирует в группе.