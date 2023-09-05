Восстановление хавбека "Динамо" Николая Шапаренко продлится около трех недель, он уже покинул расположение национальной команды.

УАФ сообщила, что полузащитник "Динамо" и сборной Украины Николай Шапаренко не успеет восстановиться к матчам отбора Евро-2024 с Англией и Италией.

24-летний украинец получил повреждение сухожилия двуглавой мышцы бедра в матче с "Бешикташем". Восстановление игрока займет около трех недель, он уже покинул расположение национальной команды.

Вместо него в сборную из резервного списка вызвали хавбека "Днепра-1" Александра Пихаленка. Он присоединится к лагерю команды в Польше уже сегодня.

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Шапаренко забил 1 гол и сделал 1 ассист в 7 матчах сезона 2023/24. Он только в начале мая оправился от предыдущей травмы (разрыв передней крестообразной связки коленного сустава), из-за которой пропустил около 8 месяцев.

Украина - Англия: перед матчем

В субботу, 9 сентября, состоится поединок пятого тура отбора на Евро-2024 по футболу между сборными Украины и Англии.

12 сентября "желто-синие" проведут матч против Италии.

Английская сборная потеряла перед матчем против Украины двух важных исполнителей.

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