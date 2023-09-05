Джек Грилиш и Трент Александер-Арнольд попали в лазарет.

Английская федерация футбола сообщила, что игроки национальной сборной Джек Грилиш и Трент Александер-Арнольд не помогут команде в сентябрьских матчах отбора к Евро-2024.

Причиной этого являются травмы. Александер-Арнольд получил повреждение задней поверхности бедра в матче с "Астон Виллой". Степень травмы пока неизвестна, но врачи считают, что защитнику будет лучше пропустить сбор национальной команды.

Из-за проблем с бедром за Англию также не сыграет полузащитник "Манчестер Сити" Джек Грилиш. Из-за этой проблемы он также пропустил предыдущий матч "горожан" с "Фулхэмом".

Видео дня

В связи с этим в сборную был довызван защитник "Ньюкасла" Киран Триппьер.

Украина - Англия: перед матчем

В субботу, 9 сентября, состоится поединок пятого тура отбора на Евро-2024 по футболу между сборными Украины и Англии.

12 сентября "желто-синие" проведут матч против Италии.

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров определился с составом, который будет готовиться к играм отбора на ЧЕ-2024 против команд Англии и Италии.

Вас также могут заинтересовать новости: