Сборная Украины сыграет 9 сентября против Англии и 12 сентября против Италии.

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров определился с составом "сине-желтых", который будет готовиться к играм отбора на ЧЕ-2024 против команд Англии и Италии.

В расположение национальной команды 49-летний специалист вызвал 25 футболистов. Примечательно, что в основном списке вызванных игроков нет представителей украинских клубов, кроме "Динамо" и "Шахтера".

Отметим, что в состав сборной Украины возвращается игрок лондонского "Арсенала" Александр Зинченко, который пропустил прошлый сбор "сине-желтых" из-за травмы.

Видео дня

Также вызов в сборную Украины получили Николай Шапаренко и набирающий форму в бельгийском "Брюгге" Роман Яремчук, который накануне отличился хет-триком в матче Лиги чемпионов.

Состав сборной Украины:

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо"), Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания)

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба – "Шахтер"), Денис Попов, Александр Тимчик (оба – "Динамо"), Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Сергей Кривцов ("Интер Майами", США), Богдан Михайличенко ("Динамо" Загреб, Хорватия)

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко (все – "Динамо"), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все – "Шахтер"), Александр Зинченко ("Арсенал", Англия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Михаил Мудрик ("Челси", Англия)

Нападающие: Роман Яремчук ("Брюгге", Бельгия), Артем Довбик ("Жирона", Испания), Владислав Ванат ("Динамо")

В резевный список попали: Александр Караваев ("Динамо"), Александр Сваток, Александр Пихаленок (оба – СК "Днепр-1"), Арсений Батагов ("Заря"), Даниил Сикан ("Шахтер"). Они смогут присоединиться к команде, если кто-то из основного списка получит травму.

Напомним, сборная Украины в сентябре сыграет два матча в рамках отбора на ЧЕ-2024 по футболу. 9 сентября "сине-желтые" в польском Вроцлаве примут национальную команду Англии, а 12 сентября в Милане сыграют против сборной Италии.

В турнирной таблице группы С квалификации Евро-2024 сборная Украины с 6 баллами занимает второе место. Лидирует в группе Англия, набравшая 12 очков за 4 сыгранных игры. У Италии и Северной Македонии по 3 очка, у Мальты - 0.

Вас также могут заинтересовать новости: