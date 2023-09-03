В воскресенье, 3 сентября, состоялся поединок четвертого тура Английской Премьер-лиги, в котором "Ливерпуль" принимал "Астон Виллу".
Игра проходила на стадионе "Энфилд" и завершилась разгромной победой "красных" со счетом 3:0.
Хозяева поля повели в счете уже на 3-й минуте встречи - гол потрясающим ударом с линии штрафной забил венгерский полузащитник Доминик Собослай.
На 22-й минуте "Ливерпулю" удалось удвоить преимущество - гол в собственные ворота забил Мэтти Кэш.
В начале второго тайма подопечные Юргена Клоппа забили третий мяч - отличился Мохамед Салах.
"Ливерпуль" - "Астон Вилла" - 3:0
Голы: Собослай, 3, Кэш, 22 аг, Салах, 55
Победа в этой игре позволила "Ливерпулю" выйти на 3-е место в турнирной таблице. В активе команды Юргена Клоппа 10 набранных очков. "Астон Вилла" с 6 баллами идет на 11-й строчке.
В следующем туре АПЛ "Ливерпуль" сыграет против "Вулверхэмптона", а "Астон Вилла" встретится с "Кристал Пэлас".