Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился своими ожиданиями от предстоящей встречи с Англией в четвертьфинале Евро-2020.
"Мы прекрасно понимаем, с кем будем играть. Англия - одна из лучших сборных на чемпионате Европы, одна из самых сбалансированных, имеет замечательных исполнителей. Хочу отметить моего коллегу Гарета Саутгейта, который собрал замечательный коллектив, и команду, которая играет в современный футбол", - сказал Шевченко, которого цитирует официальный сайт УАФ.
"Я вообще считаю, что сейчас мы наблюдаем один из лучших моментов в истории сборной Англии. Футбол этой страны на подъеме", - сказал Шевченко, вспомнив про финал Лиги чемпионов между "Манчестер Сити и "Челси".
"Поэтому нас ждет тяжелый поединок с очень сильным соперником", - подчеркнул тренер.
Шевченко отметил, что "желто-синие" постараются показать свой характер:
"Мы понимаем, что соперник является фаворитом, но мы также знаем наши сильные стороны. Мы уже показали на турнире характер и наши принципы игры, от которых никогда не будем отходить. Это такой фундамент нашей команды. Я знаю, что нас ждет тяжелый матч, но у моих игроков есть характер. Постараемся его показать".
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Также Шевченко выразил мнение, что итальянские болельщики будут поддерживать сборную Украины:
"Украина заслужила симпатии болельщиков за самоотдачу на этом турнире. Я надеюсь, эти симпатии перейдут в еще большую поддержку. Но Англия показала отличный футбол, у нее тоже много болельщиков".
Шевченко также сообщил, что Андрей Ярмоленко готов сыграть в матче. В то же время Александр Зубков занимается по индивидуальной программе и на поле не выйдет.
Украина - Англия: перед матчем
- Матч Украина - Англия пройдет в Риме 3 июля. Начало встречи - в 22.00.
- Сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020 с третьего места в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. В 1/8 финала Украина в овертайме вырвала победу у Швеции.
- Сборная Англии набрала 7 очков в группе с Хорватией, Чехией и Шотландией, забив всего 2 гола. В первом раунде плей-офф англичане выбили из борьбы сборную Германии. Англичане еще не пропускали на Евро.
- До сих пор англичане проводили все матчи на родном "Уэмбли", но теперь им впервые придется сыграть за пределами Великобритании.
- Сборная Украины провела против Англии 7 матчей (1 победа, 2 ничьи и 4 поражения). Наиболее памятным был скандальный поединок на Евро-2012 с незасчитанным голом Марко Девича, в котором "желто-синие" проиграли со счетом 0:1. А предыдущие встречи команд состоялись в отборе на ЧМ-2014, обе завершились вничью - 1:1 и 0:0.
- Сборная Украины впервые в истории сыграет в четвертьфинале чемпионата Европы.
- Из-за травм сборной Украины не помогут Артем Беседин и Денис Попов, которые уже покинули расположение команды на Евро-2020, а также Александр Зубков.
- Уже известно, кто будет судить матч Украина - Англия.
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