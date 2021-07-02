Андрей Шевченко заявил, что украинская сборная постарается показать свой характер.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился своими ожиданиями от предстоящей встречи с Англией в четвертьфинале Евро-2020.

"Мы прекрасно понимаем, с кем будем играть. Англия - одна из лучших сборных на чемпионате Европы, одна из самых сбалансированных, имеет замечательных исполнителей. Хочу отметить моего коллегу Гарета Саутгейта, который собрал замечательный коллектив, и команду, которая играет в современный футбол", - сказал Шевченко, которого цитирует официальный сайт УАФ.

"Я вообще считаю, что сейчас мы наблюдаем один из лучших моментов в истории сборной Англии. Футбол этой страны на подъеме", - сказал Шевченко, вспомнив про финал Лиги чемпионов между "Манчестер Сити и "Челси".

"Поэтому нас ждет тяжелый поединок с очень сильным соперником", - подчеркнул тренер.

Шевченко отметил, что "желто-синие" постараются показать свой характер:

"Мы понимаем, что соперник является фаворитом, но мы также знаем наши сильные стороны. Мы уже показали на турнире характер и наши принципы игры, от которых никогда не будем отходить. Это такой фундамент нашей команды. Я знаю, что нас ждет тяжелый матч, но у моих игроков есть характер. Постараемся его показать".

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Также Шевченко выразил мнение, что итальянские болельщики будут поддерживать сборную Украины:

"Украина заслужила симпатии болельщиков за самоотдачу на этом турнире. Я надеюсь, эти симпатии перейдут в еще большую поддержку. Но Англия показала отличный футбол, у нее тоже много болельщиков".

Шевченко также сообщил, что Андрей Ярмоленко готов сыграть в матче. В то же время Александр Зубков занимается по индивидуальной программе и на поле не выйдет.

Украина - Англия: перед матчем

Матч Украина - Англия пройдет в Риме 3 июля. Начало встречи - в 22.00.

Сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020 с третьего места в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. В 1/8 финала Украина в овертайме вырвала победу у Швеции.

Сборная Англии набрала 7 очков в группе с Хорватией, Чехией и Шотландией, забив всего 2 гола. В первом раунде плей-офф англичане выбили из борьбы сборную Германии. Англичане еще не пропускали на Евро.

До сих пор англичане проводили все матчи на родном "Уэмбли", но теперь им впервые придется сыграть за пределами Великобритании.

Сборная Украины провела против Англии 7 матчей (1 победа, 2 ничьи и 4 поражения). Наиболее памятным был скандальный поединок на Евро-2012 с незасчитанным голом Марко Девича, в котором "желто-синие" проиграли со счетом 0:1. А предыдущие встречи команд состоялись в отборе на ЧМ-2014, обе завершились вничью - 1:1 и 0:0.

Сборная Украины впервые в истории сыграет в четвертьфинале чемпионата Европы.

Из-за травм сборной Украины не помогут Артем Беседин и Денис Попов, которые уже покинули расположение команды на Евро-2020, а также Александр Зубков.

Уже известно, кто будет судить матч Украина - Англия.

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Автор: Антон Дударь