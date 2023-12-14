Сборная Украины понесла наказание за поведение фанатов на игре против Италии.

Дисциплинарный комитет УЕФА оштрафовал сборную Украины за поведение болельщиков на поединке квалификации Евро-2024 по футболу против сборной Италии.

Матч проходил в Леверкузене на стадионе "БайАрена" и завершился вничью со счетом 0:0.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, из-за проявлений расизма со стороны украинских болельщиков Украинская ассоциация футбола (УАФ) обязана заплатить штраф 20 тысяч евро. Кроме того, будут частично закрыты трибуны на следующем домашнем матче сборной Украины. УАФ заранее должна будет оставить пустыми сектора количеством не менее 5000 мест.

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Потенциальным следующим "домашним" поединком сборной Украины может стать финал плей-офф отбора на Евро-2024, который запланирован на 26 марта 2024 года.

Чтобы пробиться в финал отбора на Евро-2024 по футболу, сборной Украины необходимо в полуфинале обыграть сборную Боснии и Герцеговины. Матч состоится 21 марта. В случае успеха, в финале "сине-желтые" встретятся с победителем пары Израиль - Исландия.

Если сборная Украины успешно пройдет плей-офф, то в финальной части ЧЕ-2024 сыграет в группе Е с Бельгией, Румынией и Словакией.

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