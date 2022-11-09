"Барселона" в меньшинстве обыграла "Осасуну" на выезде благодаря голам Педри и Рафиньи.

Во вторник, 8 ноября, в 14-го тура испанской Примеры "Осасуна" на своем поле принимала "Барселону".

Поединок проходил на стадионе "Эль-Садар" в Памплоне и завершился волевой победой каталонского клуба со счетом 2:1.

Уже на шестой минуте хозяева поля повели - после углового отличился защитник "Осасуны" Давид Гарсия.

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Вскоре первую желтую карточку получил форвард каталонцев Роберт Левандовски. Уже на 31-й минуте за повторное предупреждение поляк был удален, и "Барселона" осталась в меньшинстве.

Вдесятером "Барселона" сравняла счет на 48-й минуте - после розыгрыша штрафного, атаки левым флангом и прострела Жорди Альбы Ферран Торрес переадресовал мяч Педри, который использовал свой момент. А на 85-й минуте прошел заброс из центрального круга от Френки де Йонга, Рафинья избежал офсайда и забил победный для "сине-гранатовых" гол.

"Осасуна" - "Барселона" - 1:2

Голы: Д. Гарсия, 6 – Педри, 48, Рафинья, 85

"Осасуна": Фернандез, Видаль, У. Гарсия, Д. Гарсия, Крус, Торро (Кике, 59), Р. Гарсия (Пенья, 75), Орос (Брашанац, 74), Монкайола, Гомес (Барха, 83), Авила ( Будимир, 83)

"Барселона": тер Штеген, Бальде, Кристенсен (Гави, 74), Алонсо, Альба, Педри (Риад, 89), Бускетс, Де Йонг, Дембеле (Рафинья, 78), Левандовски, Торрес (Фати, 78)

Предупреждения: Крус, Д. Гарсия, Торро, Монкайола – Левандовски, Альба, Бальде

Удаление: Левандовские (вторая желтая)

Обзор матча:

Отметим, что в перерыве матча "Барселоны" с "Осасуной" случился скандальный эпизод. 35-летний испанский защитник Жерар Пике вступил в грубую перепалку с главным арбитром гостевой встречи Хесусом Хиль Мансано в подтрибунном помещении в перерыве, за что игроку была показана красная карточка.

"Ты судья, который достал нас больше всех. Это чертовски позорная работа. Я **ал твою чертовою мать!", - приводит слова Пике El Partidazo de COPE в Твиттере, ссылаясь на задокументированный протокол встречи.

Согласно регламенту Пике грозит дисквалификация на срок до шести игр.

Напомним, игра 13-го тура с "Альмерией" должна была стать последней для Пике, который объявил о завершении карьеры. Включение в заявку на матч с "Осасуной" Пике главный тренер "Барселоны" назвал вынужденной мерой.

Главный тренер "Барселоны" Хави после матча с "Осасуной" также высказал свое мнение о работе судейской бригады во главе с Хесусом Хиль Мансано.

"Мы пропустили гол из-за ошибки. Удаления Левандовского и Пике со скамейки запасных отражают суть игры, в которой против нас были несправедливые решения. Но это работа судей, поэтому добавить к этому нечего.

Кажется, что голу "Осасуны" в начале игры предшествовал фол. Думаю, что предупреждения также повлияли на игру "Барселоны", мы были недовольны этим, но нам удалось все преодолеть", - приводит слова Хави BarçaTimes в Твиттере.

В текущем сезоне "Барселона" потерпела только одно поражение в чемпионате Испании - в 9-м туре с "Реалом" на "Сантьяго Бернабеу". После этого команда Хави выиграла пять матчей подряд. После 14 туров "сине-гранатовые" лидируют с 37 очками.

У "Реала" 32 очка, но свой матч 14-го тура чемпионата Испании "сливочные" сыграют с "Кадисом" 10 ноября.

В следующем туре чемпионата Испании "Барселона" сыграет против "Эспаньола". Этот матч состоится уже после ЧМ-2022. Игра запланирована на 31 декабря.

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