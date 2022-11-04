Матч 13-го тура чемпионата Испании станет последним для Жерара Пике в футболке "Барселоны".

Знаменитый футболист "Барселоны" Жерар Пике принял решение покинуть каталонский клуб и завершить карьеру.

35-летний защитник опубликовал трогательное прощальное видео в своих социальных сетях, в котором заявил о своем решении.

Матч 13-го тура чемпионата Испании с "Альмерией" станет для Пике последним в составе "Барселоны".

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"Вы (фанаты "Барселоны") дали мне все, и теперь, когда мечты ребенка сбылись, я хочу сказать вам, что пора замкнуть этот круг. Я всегда говорил, что после "Барсы" другой команды не будет, так и есть. В эту субботу будет моя последняя игра на Камп Ноу", - сказал Пике.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

На внезапное заявление Пике о завершении карьеры футболиста отреагировал президент "Барселоны" Жоан Лапорта.

"Жерар Пике, кроме успехов, которых он добился, кроме того, что он выиграл все, является частью щита "Барселоны". Он всегда будет эталоном.

Что касается его контракта, Пике прекрасно понимает ситуацию в клубе с финансовым фэйр-плей и фондом заработной платы. С его стороны есть желание помочь команде", - сказал Лапорта в интервью клубному телевидению "Барселоны".

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил детали контракта Жерара Пике с "Барселоной".

"После решения Пике его контракт с "Барселоной" прекратит действие немедленно со следующей недели. Он откажется от суммы, которая положена ему по контракту до июня 2023 года", - сообщил Романо в своих соцсетях.

По данным Capology, зарплата Пике в "Барселоне" составляет около 28 миллионов евро в год.

Испанские СМИ сообщают, что Жерар Пике мог завершить карьеру из-за коммерческих отношений с чемпионатом. Дело в том, что защитник "Барселоны" объявил о завершении карьеры в день, когда в Испании приняли закон о спорте. Журналистка Revelo Натали Торрент намекает на связь между событиями.

Суть в том, что в законе есть положение, согласно которому игрокам запрещается иметь коммерческие отношения с соревнованием в котором они выступают. Ранее неоднократно сообщалось о коррупционных связях Жерара Пике с главой Королевской футбольной федерации Испании (RFEF) Луисом Рубиалесом.

Жерар Пике: карьера и достижения

Пике является воспитанником "Барселоны", в 2004 году он перешел в "Манчестер Юнайтед", в 2006 году защитник отправился в годичную аренду в "Реал Сарагосу", а в 2008 году вернулся в стан "сине-гранатовых".

За это время выступлений в "Барселоне" Пике выиграл восемь чемпионатов Испании, семь Кубков Испании, шесть Суперкубков Испании, три Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА и три клубных чемпионата мира.

В 2010 году он был признан лучшим защитником испанской Примеры.

Примечательно, что свой первый матч в Лиге чемпионов Пике провел 7 ноября 2007 против киевского "Динамо", который закончился со счетом 4:0. Пике в этом матче забил свой первый гол в Лиге чемпионов.

20 октября 2021 года Пике забил гол в ворота "Динамо" в матче Лиги чемпионов за "Барселону". Это был его последний гол в Лиге чемпионов.

В составе "Барселоны" Пике сыграл 615 матчей, записав на свой счет 53 гола и 15 результативных передач.

Со сборной Испании Пике в 2010 году стал чемпионом мира, а в 2012 году завоевал титул чемпиона Европы.

За сборную Испании Жерар сыграл 102 матча и забил 5 голов.

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