Матч против "Альмерии" стал последним для Жерара Пике в футболке "Барселоны".

В субботу, 6 ноября, в рамках 13-го тура чемпионата Испании по футболу встретились "Барселона" и "Альмерия". Игра проходила на стадионе "Камп Ноу" и завершилась победой домашней команды со счетом 2:0.

Отметим, что эта игра стала прощальной для легендарного защитника "Барселоны" Жерара Пике, который накануне объявил о решении завершить карьеру футболиста.

Первый гол в матче случился на 48-й минуте: его автором стал Усман Дембеле, который убежал по правому флангу, резко сместился к центру, дошел до штрафной и аккуратно уложил мяч в дальний угол ворот.

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На 62-й минуте второй гол "Барселоны" забил Френки де Йонг: Жорди Альба с левого фланга навесил во вратарскую, Ансу Фати набежал и пробил в упор, но вратарь среагировал. Де Йонг подркараулил отскок и добил мяч в пустые ворота.

"Барселона" - "Альмерия" - 2:0

Голы: Дембеле, 48, Де Йонг, 62

"Барселона": тер Штеген, Бальде, Пике (Кристенсен, 85), Алонсо, Альба, Бускетс (Гави, 68), де Йонг, Педри, Левандовски, Дембеле (Рафинья, 68), Ферран Торрес (Фати, 61)

"Альмерия": Фернандо, Мендес, Эли (Эгуарас, 68), Чуми, Кайки (Бабич, 46), Акьеме, Мелеро (Пучмаль, 68), Робертоне (Портильо, 79), Саму Кошта, Баптистао (Диего Соуза, 46), Рамазани

Предупреждения: Кайки, Ферран Торрес, Дембеле

Обзор матча:

Добавим, что после матча Жерар Пике выступил с очень трогательной речью, в которой поблагодарил своих одноклубников, сотрудников и болельщиков "Барселоны". Испанский защитник отметил, что планирует вернуться в клуб, но уже в другой должности.

"Я благодарен коллегам, сотрудникам клуба, всем, кто помогает нам каждый день и делает все легче. Спасибо руководству клуба за поддержку на протяжении всех этих лет. Когда становишься старше, понимаешь, что иногда любить - значит отпустить. Это были отношения, полные любви и страсти. Теперь пришло время оставить пространство, глотнуть свежего воздуха. Я убежден, что в будущем вернусь в "Барселону". Это не прощание. Я родился здесь, здесь и умру", - приводит слова Пике Mundo Deportivo.

После 13-ти сыгранных туров "Барселона" набрала 34 очка и промежуточно вышла на первое место турнирной таблицы чемпионата Испании. "Альмерия" с 13 баллами идет на 15-й позиции.

В следующем туре "Барселона" сыграет против "Осасуны" в гостях, а "Альмерия" на своем поле примет "Хетафе".

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