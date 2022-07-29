Во время встречи с "Динамо" ряд фанатов "Фенербахче" начал скандировать имя российского президента.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) направила официальное обращение в УЕФА по поводу поведения болельщиков турецкого "Фенербахче" во время ответного матча второго раунда квалификации Лиги чемпионов против киевского "Динамо".

В обращении, в частности, идет речь об инциденте, который произошел после того, как украинский клуб забил гол на 57-й минуте матча. Тогда болельщики "Фенербахче" совершали неприемлемые скандирования. В связи с этим УАФ сообщила УЕФА о возможном нарушении клубом-хозяином Дисциплинарного регламента УЕФА во время данного поединка.

Напомним, что во время встречи ряд фанатов "Фенербахче" начал скандировать имя российского президента Владимира Путина. После игры главный тренер "Динамо" Мирча Луческу, возмущенный действиями фанатов, отказался посещать послематчевую пресс-конференцию.

Стоит отметить, что часть болельщиков "Фенербахче" в соцсетях после матча осудили поведение своих соотечественников и даже призвали УЕФА строго наказать турецкий клуб за такое позорное поведение отдельных фанатов.

Добавим, что УЕФА официально начал расследование по делу о поведении фанатов "Фенербахче".

Матч "Фенербахче" - "Динамо" в Стамбуле завершился победой киевского клуба после дополнительного времени со счетом 2:1. Таким образом украинский клуб вышел в следующий раунд Лиги чемпионов, где сыграет против австрийского "Штурма".

Вас также могут заинтересовать новости: