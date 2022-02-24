Сергей Рыбалка отреагировал на новости о наступлении войск РФ.

Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Сергей Рыбалка, который сейчас выступает в составе "Александрии", отреагировал на начало широкомасштабной войны в Украине с Россией.

В своем Инстаграме футболист очень жестко высказался в адрес президента РФ Владимира Путина.

"Тварь, умри уже наконец-то", - написал Рыбалка.

Напомним, что ранее слова поддержки Украине выразили один из лидеров сборной Александр Зинченко и экс-звезда "Шахтера" Дуглас Коста. Также в своих соцсетях Роман Зозуля высмеял заявление Владимира Путина об Украине.

Андрей Шевченко тоже написал патриотический пост о своей родине.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 февраля, в 5:00 вооруженные силы РФ начали интенсивные обстрелы подразделений ВСУ на востоке Украины, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакиному, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных сил Украины. В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы.

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