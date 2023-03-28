Хорватия попробует реабилитироваться за сенсационную потерю очков в игре с Уэльсом.

Во вторник, 28 марта, состоится центральный матч второго тура отбора на Евро-2024 по футболу в группе D, в котором встретятся национальные команды Турции и Хорватии.

Игра пройдет на стадионе "Тимса-Арена" в Бурсе. Обслужит встречу шведский арбитр Андреас Экберг.

Сборная Турции стартовала в отборе на континентальное первенство с победы. В рамках первого тура турки победили сборную Армении, которую возглавляет украинский тренер Александр Петраков. Уже на 10-й минуте Кабак оформил автогол. Но в итоге фаворит на выезде оформил волевую победу - 2:1.

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Хорваты в первом туре отбора на ЧЕ-2024 сенсационно потеряли очки в игре с Уэльсом. Команда Златко Далича открыла счет благодаря голу Крамарича, но удержать победу им не удалось. Все испортил аут валлийцев на последних секундах матча, благодаря которому Броудхед сравнял счет.

Стоит отметить, что в 10 матчах против хорватов сборной Турции удалось победить только один раз. Наиболее часто команды играли вничью - шесть раз. Еще в трех играх победу праздновали "шашечные".

Хорватия и Турция играли в отборе на ЧМ-2018 в группе с Украиной. Тогда "шашечные" вышли из второго места в плей-офф и квалифицировались на мундиаль, турки заняли четвертую позицию, а "сине-желтые" расположились на третьей строчке.

Турция - Хорватия: прогноз

По мнению аналитиков, фаворитом в противостоянии Турции и Хорватии является команда Златко Далича.

Так, на победу хорватов принимаются ставки с коэффициентом 2,28. На триумф Турции можно поставить с коэффицентом 3,45. Ничья - 3,25.

Матч Турции и Хорватии будет не очень результативным, считают эксперты. Сделать ставку на то, что в игре будет забито меньше 2,5 голов можно с коэффициентом 1,66. На тотал больше 2,5 коэффициент - 2,30.

Наиболее вероятным исходом встречи аналитики считают ничью со счетом 1:1 или победу Хорватов со счетом 1:0. Коэффициенты на эти события 6,40 и 6,60 соответственно.

Турция - Хорватия: трансляция

В Украине противостояние Турции и Хорватии покажет видеосервис MEGOGO. Также трансляция матча будет доступна на платформе Volia TV.

Начало матча в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, сборные Хорватии и Турции в отборе на чемпионат Европы-2024 выступают в группе D, где также играют Уэльс, Латвия и Армения.

Действующим победителем чемпионата Европы по футболу является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 победила Англию.

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