В борьбу за путевку на чемпионат Европы вступает национальная сборная Украины.

С 26 по 28 марта будут сыграны матчи второго тура отбора на чемпионат Европы по футболу, который в 2024 году пройдет в Германии.

В этом туре свой путь на Евро-2024 начинает сборная Украины. "Сине-желтые" сыграют в Лондоне против национальной команды Англии. В другом матче группы С встретятся сборные Италии и Мальты.

Напомним, в первом туре отбора на Евро-2024 сборная Англии победила Италию (2:1), а Северная Македония справилась с Мальтой (2:1).

Видео дня

Сборная Украины пропускала первый тур.

Отбор на Евро-2024: расписание матчей 2-го тура

26 марта

Группа С

19:00 Англия - Украина

21:45 Мальта - Италия

Группа H

16:00 Казахстан - Дания

19:00 Словения - Сан-Марино

21:45 Северная Ирландия - Финляндия

Группа J

19:00 Лихтенштейн - Исландия

21:45 Люксембург - Португалия

21:45 Словакия - Босния и Герцеговина

27 марта

Группа B

21:45 Ирландия - Франция

21:45 Нидерланды - Гибралтар

Группа E

21:45 Молдова - Чехия

21:45 Польша - Албания

Группа F

21:45 Австрия - Эстония

21:45 Швеция - Азербайджан

Группа G

21:45 Венгрия - Болгария

21:45 Черногория - Сербия

28 марта

Группа A

19:00 Грузия - Норвегия

21:45 Шотландия - Испания

Группа D

21:45 Турция - Хорватия

21:45 Уэльс - Латвия

Группа I

21:45 Косово - Андорра

21:45 Румыния - Беларусь

21:45 Швейцария - Израиль

Групповой раунд отборочного цикла чемпионата Европы-2024 по футболу пройдет с марта по ноябрь 2023 года.

Путевки на Евро-2024 получат сборные, которые займут первые и вторые места в своих группах. Еще три путевки на континентальное первенство будут разыграны в марте 2024 года в двухраундовом плей-офф раунде между 12-ю лучшими сборными Лиги наций-2022/23.

Действующим победителем чемпионата Европы по футболу является национальная сборная Италии, которая победила в финале прошлого розыгрыша Англию.

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