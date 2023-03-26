С 26 по 28 марта будут сыграны матчи второго тура отбора на чемпионат Европы по футболу, который в 2024 году пройдет в Германии.
В этом туре свой путь на Евро-2024 начинает сборная Украины. "Сине-желтые" сыграют в Лондоне против национальной команды Англии. В другом матче группы С встретятся сборные Италии и Мальты.
Напомним, в первом туре отбора на Евро-2024 сборная Англии победила Италию (2:1), а Северная Македония справилась с Мальтой (2:1).
Сборная Украины пропускала первый тур.
Отбор на Евро-2024: расписание матчей 2-го тура
26 марта
Группа С
- 19:00 Англия - Украина
- 21:45 Мальта - Италия
Группа H
- 16:00 Казахстан - Дания
- 19:00 Словения - Сан-Марино
- 21:45 Северная Ирландия - Финляндия
Группа J
- 19:00 Лихтенштейн - Исландия
- 21:45 Люксембург - Португалия
- 21:45 Словакия - Босния и Герцеговина
27 марта
Группа B
- 21:45 Ирландия - Франция
- 21:45 Нидерланды - Гибралтар
Группа E
- 21:45 Молдова - Чехия
- 21:45 Польша - Албания
Группа F
- 21:45 Австрия - Эстония
- 21:45 Швеция - Азербайджан
Группа G
- 21:45 Венгрия - Болгария
- 21:45 Черногория - Сербия
28 марта
Группа A
- 19:00 Грузия - Норвегия
- 21:45 Шотландия - Испания
Группа D
- 21:45 Турция - Хорватия
- 21:45 Уэльс - Латвия
Группа I
- 21:45 Косово - Андорра
- 21:45 Румыния - Беларусь
- 21:45 Швейцария - Израиль
Групповой раунд отборочного цикла чемпионата Европы-2024 по футболу пройдет с марта по ноябрь 2023 года.
Путевки на Евро-2024 получат сборные, которые займут первые и вторые места в своих группах. Еще три путевки на континентальное первенство будут разыграны в марте 2024 года в двухраундовом плей-офф раунде между 12-ю лучшими сборными Лиги наций-2022/23.
Действующим победителем чемпионата Европы по футболу является национальная сборная Италии, которая победила в финале прошлого розыгрыша Англию.