Юрий Вернидуб заработал удаление в первой игре после возвращение в УПЛ.

Во вторник, 23 августа, в рамках первого тура нового сезона чемпионата УПЛ встречались "Колос" и "Кривбасс". Игра проходила на стадионе "Колос" в Коваливке и завершилась победой хозяев поля.

Единственный гол в поединке забил Роман Гончаренко. Защитник "Колоса" удачно подключился на розыгрыш углового на 36-й минуте встречи.

"Колос" – "Кривбасс" – 1:0

Гол: Гончаренко (36)

"Колос": Волынец, Черноморец, Гончаренко, Новак, Золотов, Милько, Ореховский, Мякушко (Исаенко, 79), Болбат, Ильин (Смырный, 79), Попов (Лысенко, 70)

"Кривбасс": Сарнавский, Вернидуб, Зотько, Татарков, Якимец, Банада (Кораблин, 65), Волошин (Дебелко), Хомченовский, Понедельник (Шевченко, 46), Семенов, Устименко (Хобленко, 46)

Удаление: Юрий Вернидуб (81)

Обзор матча:

Завершился матч "Колоса" и "Кривбасса" скандалом. На 81-й минуте встречи главный тренер криворожского клуба Юрий Вернидуб очень эмоционально выражал свое недовольство из-за момента, в котором на газоне оказался защитник его команды Иван Зотько. Один из помощников главного арбитра Юрия Иванова пожаловался на поведение Вернидуба, после чего рефери показал ему вторую желтую карточку.

После эпизода Юрий Вернидуб едва ли не ударил помощника судьи, показательно замахнувшись рукой на него.

Добавим, что ранее уже были сыграны три матча в рамках первого тура УПЛ. "Шахтер" сенсационно расписал мировую в игре с "Металлистом-1925", "Заря" неожиданно разбила полтавскую "Ворсклу", а "Верес" минимально одолел одесский "Черноморец".

Еще один матч первого тура УПЛ будет сыгран 24 августа. Львовский "Рух" сыграет против харьковского "Металлиста". Начало игры в 15:00.

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