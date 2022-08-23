Донецкий "Шахтер" не смог забить "Металлисту-1925" в стартовом матче нового сезона УПЛ.

Во вторник, 23 августа, состоялся матч-открытия нового сезона чемпионата Украины по футболу, в котором "Шахтер" принимал "Металлист-1925". Поединок проходил на стадионе НСК "Олимпийский" и завершился вничью 0:0.

Обслуживал встречу 33-летний арбитр Александр Шандор.

"Шахтер" – "Металлист-1925" – 0:0

"Шахтер": Трубин, Михайличенко, Кривцов, Матвиенко, Тейлор, Петряк (Очеретько, 76), Степаненко, Судаков (Бондаренко, 61), Мудрик, Джурасек, Сикан (Тотовицкий, 61)

"Металлист-1925": Мозиль, Шершень, Безуглый, Курило, Рудавский, Мартынюк, Русин, Габелок, Кравченко (Дудик, 78), Ременюк (Дмитренко, 78), Зубков (Бичек, 71)

Предупреждения: Очеретько (84) – Ременюк (72)

Отметим, что этот матч стал официальным дебютом Игоря Йовичевича на посту главного тренера "Шахтера". На этой должности хорват сменил итальянца Роберто Де Дзерби.

В следующем туре "Шахтер" сыграет против новичка УПЛ "Кривбасса". Игра запланирована на 28 августа. "Металлист-1925" свой матч второго тура УПЛ сыграет против одесского "Черноморца".

Напомним, все матчи чемпионата Украины по футболу в условиях военного времени будут проходить без зрителей.

Сезон УПЛ 2022/2023: что известно

В новом сезоне в Премьер-лиге сыграют 16 команд, матчи чемпионата пройдут в два круга (30 туров). Первая часть чемпионата продлится до 26 ноября. После зимнего перерыва турнир возобновится 4 марта 2023 года.

Участие в новом сезоне УПЛ не смогут принять черниговская "Десна" и "Мариуполь".

Из Первой лиги в УПЛ вышли "Металлист" и "Кривбасс".

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