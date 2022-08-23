Перед матчем между "Шахтером" и "Металлистом 1925" подняли флаг Украины, с которым Даниил Мигаль станцевал гопак на Олимпиаде-1976.

Во вторник, 23 августа, матчем "Шахтер" – "Металлист-1925" был открыт новый сезон чемпионата Украины по футболу.

Перед началом матча состоялась торжественная церемония поднятия флага Украины. В этом году так совпало, что первый матч УПЛ проходит именно в День Государственного флага.

По случаю праздника на первом матче УПЛ в этом сезоне решили поднять уникальный флаг Украины. Это сине-желтое знамя, с которым украинец Даниил Мигаль выбежал на поле во время полуфинального матча Олимпиады-1976 в Монреале между сборными ГДР и СССР. Тогда в сборной СССР выступало сразу 9 игроков киевского "Динамо".

Флаг Украины перед матчем 1-го тура УПЛ подняли капитаны команд Тарас Степаненко и Артем Габелок.

"В вышиванке и с сине-желтым флагом он станцевал гопак. Он всегда мечтал передать этот флаг в Украину. Сегодня это наконец произошло. И этот легендарный флаг будет поднят сегодня на открытии чемпионата Украины по футболу", – заявил во время торжеств Президент Украины Владимир Зеленский.

Видео перформанса Мигаля:

Напомним, что в поединке с восточными немцами в составе советской сборной выступали украинцы Михаил Фоменко, Анатолий Коньков, Леонид Буряк, Владимир Веремеев, Виктор Колотов, Виктор Звягинцев, Виктор Матвиенко, Стефан Решко, Владимир Трошкин, Олег Блохин, Владимир Онищенко.

Напомним, все матчи чемпионата Украины по футболу в условиях военного времени будут проходить без зрителей.

Сезон УПЛ 2022/2023: что известно

В новом сезоне в Премьер-лиге сыграют 16 команд, матчи чемпионата пройдут в два круга (30 туров). Первая часть чемпионата продлится до 26 ноября. После зимнего перерыва турнир возобновится 4 марта 2023 года.

Участие в новом сезоне УПЛ не смогут принять черниговская "Десна" и "Мариуполь".

Из Первой лиги в УПЛ вышли "Металлист" и "Кривбасс".

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