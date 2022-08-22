23 августа начнется новый сезон чемпионата Украины по футболу.

Во вторник, 23 августа стартует новый сезон украинской Премьер-лиги.

Чемпионат откроет поединок донецкого "Шахтера" против "Металлиста-1925". Игра пройдет на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве. В прямом эфире матч покажет телеканал "Setanta Sports". Начало игры в 13:00.

Матчи "Динамо" и "Днепра-1" в первом туре чемпионате Украины были перенесены из-за участия украинских клубов в квалификации еврокубков. Во вторник, 23 августа, "Динамо" сыграет ответный матч против португальской "Бенфики" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. "Днепр-1" в четверг, 25 августа, сыграет ответный матч против кипрского клуба АЕК в плей-офф квалификации Лиги Европы. Их встречи в УПЛ планируется провести 16 ноября.

Кроме того, на неопределенный срок был перенесен поединок 1-го тура УПЛ "Минай" - "Львов".

Чемпионат Украины. УПЛ. 1-й тур

23.08.2022

13:00 "Шахтер" – "Металлист-1925" , Прямая трансляция - Setanta Sports

, Прямая трансляция - Setanta Sports 15:00 "Заря" - "Ворскла" , Прямая трансляция - 2+2

, Прямая трансляция - 2+2 15:00 "Черноморец" - "Верес" , Прямая трансляция - Setanta Sports

, Прямая трансляция - Setanta Sports 17:00 "Колос" - "Кривбасс" , Прямая трансляция - Setanta Sports

24.08.2022

15:00 "Рух" - "Металлист" , Прямая трансляция - Setanta Sports

Напомним, все матчи чемпионата Украины по футболу в условиях военного времени будут проходить без зрителей.

Сезон УПЛ 2022/2023: что известно

В новом сезоне в Премьер-лиге сыграют 16 команд, матчи чемпионата пройдут в два круга (30 туров). Первая часть чемпионата продлится до 26 ноября. После зимнего перерыва турнир возобновится 4 марта 2023 года.

Участие в новом сезоне УПЛ не смогут принять черниговская "Десна" и "Мариуполь".

Из Первой лиги в УПЛ вышли "Металлист" и "Кривбасс".

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