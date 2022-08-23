Луганская "Заря" ярко начала новый сезон чемпионата Украины по футболу.

Во вторник, 23 августа, состоялся поединок первого тура УПЛ, в котором луганская "Заря" играла против полтавской "Ворскла".

Матч проходил в Ужгороде на стадионе "Авангард" и завершился уверенной победой луганского клуба.

Счет в игре довольно быстро открыли игроки "Зари". На 7-й минуте встречи пенальти реализовал Назарина. На 30-й минуте номинальные хозяева поля удвоили свое преимущество, отличился Безбородько с передачи Кабаева.

На 53-й минуте игры во второй раз сработала связка Кабаев - Безбородько, Владислав отдал передачу, а Денис оформил дубль и утроил преимущество "Зари".

На 73-й минуте поединка "Ворскле" удалось отыграть один мяч. Голом после удара с пенальти отличился Денис Олейник.

"Заря" - "Ворскла" - 3:1

Голы: Назарина, 7 пен, Безбородько, 30, 53 - Олейник, 73 пен

"Заря": Мацапура, Смиян, Имереков, Батагов, Данченко, Булеца (Мишнев, 63), Назарина (Бражко, 85), Чурко, Кабаев (Вантух, 85), Безбородько (Нагнойный, 63), Кристиан (Русин, 78)

"Ворскла": Ризнык, Бацула (Мельничук, 68), Чеснаков, Челядин (Яворский, 75), Филипе (Крупский, 83), Олейник, Ардит, Скляр, Тотре (Козыренко, 68), Степанюк, Марлисон (Сулейманов, 68).

Видео голов:

Паралельно проходил еще один матч первого тура УПЛ, в котором "Черноморец" играл против "Вереса". Эта игра завершилась победой клуба из города Ривне со счетом 1:0.

"Черноморец" - "Верес" - 0:1

Гол: Клец, 22

"Черноморец": Непогодов, Брагару, Гладкий, Джеймс, Ермаков, Кравченко (Войтиховский, 84), Политыло, Салюк (Наумец, 46), Селин, Фили (Плакса, 50), Штогрин (Юсов, 62)

"Верес": Когут, С. Шестаков (Гагун, 33), Мельник, Вовченко, Е. Пасич, Кучеров, Клец, Дахновский (Гечев, 86), Лебеденко (С. Шарай, 71), Г. Пасич (В. Шарай, 86), Гайдучик (Сергийчук, 71)

Напомним, стартовал новый сезон УПЛ матчем "Шахтер" - "Металлист-1925". Игра завершилась вничью 0:0.

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