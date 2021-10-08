И. о. главного тренера национальной сборной Украины по футболу Александр Петраков провел пресс-конференцию перед поединком квалификации ЧМ-2022 против Финляндии.
Цитирует Петракова официальный сайт УАФ.
Наставник давал короткие ответы, что ему несвойственно и с максимально серьезным лицом. Похоже, он действительно обиделся на работников СМИ.
- На вас лица нет. Что-то случилось или просто настроены серьезно?
- Нормальное лицо.
- Есть какие-то свежие травмы в команде?
- Нет.
- Какие ощущения перед завтрашним матчем? Есть такое чувство, что нужно обязательно победить?
- Есть такое ощущение.
- В последних матчах сборная пропускала в конце матча. Удалось найти причину? Как это не повторить в ближайших матчах?
- Постараемся не повторить больше этих ошибок.
- Чувствуется ли в команде давление, которое было в течение двух недель?
- Давления уже нет.
- Это для вас самое тяжелое испытание за последние годы?
- Испытание очень серьезное.
- Малиновский мало играет. Есть ли какие-то проблемы, из-за чего он так мало играет?
- Малиновского нет сейчас в команде, поэтому без комментариев (ответил пресс-секретарь сборной Украины Александр Гливинский)
- Насколько хорошо вы знаете финскую команду?
- Хорошо знаю, много посмотрел матчей. Всех знаю. Хорошо подготовился к матчу, завтра увидите.
- Вы впервые так коротко отвечаете на пресс-конференции. Либо Вас подменили, либо вы обиделись на прессу после прошлого раза. Что случилось?
- Так будет всегда.
- Сегодня играет Украина U-21 против Франции. Будете следить за матчем после тренировки?
- Физически не успею посмотреть, - такими словами Петраков закончил пресс-конференцию.
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Финляндия - Украина: перед матчем
- На этот момент сборные Украины и Финляндии набрали по 5 очков. Правда, "желто-синие" провели пять матчей, а финны - четыре. Команды занимают второе и третье места в таблице группы D соответственно.
- В рамках первого круга Украина и Финляндия сыграли вничью - 1:1. Украинцы вышли вперед на 80-й минуте (забил Жуниор Мораес), но пропустили в ответ после удаления Виталия Миколенко и пенальти от Теему Пукки на 89-й.
- Перед матчем сборная Украины понесла ряд кадровых потерь.
- Украинская сборная все 5 матчей этого отбора сыграла вничью.
- Обслужит поединок испанский арбитр Хесус Хиль Мансано.