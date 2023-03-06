"Манчестер Юнайтед" потерпел крупнейшее поражение в истории в рамках АПЛ.

В воскресенье, 5 марта, в рамках 26-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" потерпел сокрушительное поражение против "Ливерпуля".

Главный тренер "красных дьяволов" Эрик тен Хаг прокомментировал результат поединка. Нидерландский специалист отметил, его подопечные показали непрофессиональную игру.

"Мы хорошо сыграли в первом тайме, была лишь одна организационная ошибка перед перерывом. Во втором тайме это были уже просто не мы. Это не наши стандарты, мы не играли как команда, это было непрофессионально. Да, очевидно, что я злой.

Видео дня

Я удивлен, потому что в последние несколько недель и месяцев команда была устойчивой и имела дух победителей. Во втором тайме сегодня этого не было. Мы не придерживались плана и не выполнили свою работу.

Мы не возвращались назад - и это действительно было непрофессионально. Ранее мы уже демонстрировали, что можем прийти в норму. Это было после "Брентфорда" и "Манчестер Сити".

Это большая неудача, такой результат недопустим. Я очень разочарован. Это проверка реальностью, нам нужно становиться сильнее", - приводит слова тен Хага BBC.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" на выезде уступил "Ливерпулю" со счетом 0:7. Это поражение стало для "Манчестер Юнайтед" самым крупным в истории клуба в АПЛ.

Помимо матча с "Ливерпулем", в истории "Манчестер Юнайтед" было еще два крупных поражения в АПЛ, которые уже не на вершине списка - 1:6 от "Тоттенхэма" в 2020 и 1:6 от "Манчестер Сити" в 2011.

В последний раз "Манчестер Юнайтед" проигрывал с разницей в 7 мячей в матче против "Вулверхэмптона" (0:7) в декабре 1931 года (в Дивизионе 1).

После 26-ти туров "Манчестер Юнайтед" занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, имея 49 очков. "Ливерпуль" с 42 очками идет на пятой строчке. Лидирует в чемпионате Англии "Арсенал", в актвие которого 63 балла. Вторая позиция за "Манчестер Сити" - 58 очков.

Свой следующий матч "Манчестер Юнайтед" сыграет против испанского клуба Реал Бетис в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Игра запланирована на 9 марта.

В следующем туре АПЛ "красные дьяволы" сыграют 12 марта против "Саутгемптона".

Вас также могут заинтересовать новости: