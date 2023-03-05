Подопечные Юргена Клоппа отправили семь голов в ворота "красных дьяволов".

В воскресенье, 5 марта, состоялся центральный поединок 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед".

Игра проходила на стадионе "Энфилд" и завершилась со счетом 7:0 в пользу хозяев поля.

Певрый гол "красные" забили в концовке первого тайма - на 43-й минуте отличился нидерландский нападающий "красных" Коди Гакпо.

Во втором тайме "Ливерпуль" отправил в ворота "красных дьяволов" еще шесть мячей. На 47-й минуте отличился уругвайский нападающий Дарвин Нуньес, он головой замкнул подачу Харви Эллиотта. На 50-й минуте Гакпо оформил дубль, ему ассистировал Мохамед Салах. На 66-й минуте голом отметился уже сам Салах. На 75-й минуте Нуньес оформил дубль, уругваец забил головой после подачи Джордана Хендерсона. Через восемь минут свой второй мяч забил и Салах. Окончательный счет на 88-й минуте установил форвард Роберто Фирмино.

"Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед" - 7:0

Голы: Гакпо, 43, 50, Нуньес, 50, 65, Салах, 66, 85, Фирмино, 88

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Эллиотт (Джонс 86), Фабиньо (Милнер 79), Хендерсон (Байчетич 79), Салах, Гакпо (Фирмино 79), Нуньес (Жота 79)

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Шоу, Мартинес (Маласия 77), Варан, Далот, Фред (Мактоминей 58), Каземиро (Забитцер 77), Фернандеш, Вегхорст (Гарначо 58), Антони, Рашфорд (Эланга 85)

Предупреждения: Фабиньо 41, Салах 84 – Антони 53, Мартинес 61, Мактомини 64

Обзор матча:

Стоит отметить, что Мохамед Салах опередил Робби Фаулера и стал лучшим бомбардиром "Ливерпуля" в рамках АПЛ (129 мячей против 128). Кроме того, египтянин стал первым игроком в истории мерсисайдцев, который поразил ворота в шести матчах подряд во всех турнирах.

Добавим, что это поражение стало крупнейшим в истории "Манчестер Юнайтед" в рамках АПЛ. Ранее "красные дьяволы" проигрывали в АПЛ с разницей в пять голов против: "Ньюкасла" (0:5, 1996 год), "Челси" (0:5, 1999 год), "Манчестер Сити" (1:6, 2011), "Тоттенхэм" (1:6, 2020 год), "Ливерпуль" (0:5, 2021).

"Манчестер Юнайтед" занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 49 очков за 25 сыгранных матчей. "Ливерпуль" поднялся на пятую позицию, в активе "красных" 42 балла. Лидирует в турнирной таблице лондонский "Арсенал", у "канониров" 63 набранных очка.

В следующем туре чемпионата Англии "Ливерпуль" сыграет против "Борнмута" (11 марта), а "Манчестер Юнайтед" встретится с "Саутгемптоном" (12 марта).

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