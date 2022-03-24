Российский футбольный союз продолжает судиться с международными футбольными организациями.

Руководство Российского футбольного союза (РФС) продолжает отчаянные попытки судиться с Международной федерацией футбола (ФИФА) и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS).

Как сообщает издание "Чемпионат", РФС планирует еще раз обратиться в CAS, чтобы опротестовать приостановку финансирования программ, направленных на развитие детского футбола в стране-агрессоре, которые были запущены в России по инициативе международных организаций.

Как известно, после полномасштабного вторжения российских оккупантов на территорию Украины ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от участия в международных соревнованиях под их эгидой. РФС пытался обжаловать эти решения в CAS, но ожидаемо потерпел неудачу.

Кроме того, РФС подал заявку на право провести чемпионат Европы-2028 или чемпионат Европы-2032 по футболу. Однако, руководители УЕФА намерены провести экстренное совещание, на котором будет рассмотрен вопрос отклонения российской заявки.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже месяц. После нападения на Украину Россия стала изгоем в мире спорта, их команды и спортсмены были отстранены от участия практически во всех международных соревнованиях.

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