После объявления решения Российский футбольный союз подал апелляцию в CAS.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозане рассмотрел апелляцию Российского футбольного союза (РФС) и оставил в силе решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об отстранении российских футбольных команд от участия в международных турнирах под эгидой организации.

Об этом сообщается на официальном сайте CAS.

Отмечается, что решение CAS не распространяется на чемпионат мира.

После объявления решения организаций Российский футбольный союз (РФС) подал апелляцию в CAS.

Напомним, рано утром 24 февраля РФ приступила к масштабному вторжению и начала войну в Украине. По этой причине 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях.

До этого об отказе играть со сборной России в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира в Катаре заявили национальные команды Польши, Швеции и Чехии. Также встречаться с Россией отказались Албания, Ирландия, Швейцария и Англия.

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