В Британии призывают УЕФА отклонить заявку России.

Россия накануне подала заявку на проведение футбольного Евро в 2028 или 2032 году, чем вызвала бурную реакцию общественности. Однако маловероятно, что страна-агрессор, развязавшая войну в Украине, получит данное право.

Как сообщает The Telegraph, руководители УЕФА проведут экстренное совещание, на котором будет принято решение по заявке Российского футбольного союза (РФС) на проведение чемпионата Европы по футболу.

Несмотря на давление общественности, руководящий орган европейского футбола решил на начальном этапе не отклонять заявку РФ. Однако, сообщается, что шаги по отклонению заявки россиян уже находятся в стадии разработки.

Учитывая военную агрессию в отношении Украины, в Европе призывают УЕФА немедленно отклонить заявку России.

Бывший глава Футбольной ассоциации Англии Дэвид Бернштейн в комментарии The Telegraph призвал УЕФА немедленно заблокировать любую заявку России.

"Удивительно, что они имеют безрассудство претендовать на проведение любого мероприятия, не говоря уже о чем-то столь важном. Это так странно, а попытка явно обречена на провал, что вы задаетесь вопросом, не стоит ли за этим что-то еще", - заявил Бернштейн.

Бывший президент Ирландской футбольной ассоциации и вице-президент ФИФА Джим Бойс также выступил против заявки РФ.

"Не верится, что после всего, что происходит - после стольких унесенных жизней женщин, детей и всех остальных во время этого вторжения в Украину - Россия в последний момент принимает решение о подаче заявки на проведение футбольного турнира. Ее следует немедленно отклонить", - сказал Бойс.

Напомним, что из-за развязанной войны в Украине ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить все российские клубы и национальную сборную РФ от участия в соревнованиях под их эгидой. Сейчас Российский футбольный союз безуспешно судится с УЕФА и ФИФА об отстранении своих команд от международных соревнований.

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