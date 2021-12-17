Переход игрока "Динамо" уже практически согласован.

Стали известны новые подробности предстоящего трансфера защитника Виталия Миколенко в английский "Эвертон".

По информации "Футбол NEWS", украинский защитник уже прошел медосмотр в "Эвертона" и вернулся в Киев.

22-летний защитник на данный момент ожидает, пока клубы утрясут последние детали трансфера.

Как сообщает The Guardian, Миколенко подпишет с клубом АПЛ пятилетний контракт.

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Напомним, ранее стало известно, что сумма трансфера составит от 21 до 23 миллионов евро. "Эвертон" будет выплачивать эту сумму в рассрочку.

Виталий Миколенко: карьера

Миколенко является воспитанником "Динамо". За первую команду он дебютировал 20 августа 2017 года.

На этот момент он сыграл за киевлян 133 матча, в которых забил 7 голов.

В составе сборной Украины Миколенко провел 21 матч, в том числе играл на Евро-2020.

В составе "Динамо" Миколенко становился один раз чемпионом Украины, дважды выигрывал Кубок страны и трижды Суперкубок.

Автор: Антон Дударь