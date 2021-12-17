Виталий Миколенко близок к переезду в английский чемпоинат.

Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко проходит медосмотр для перехода в "Эвертон".

Об этом сообщает известный журналист Фабрицио Романо.

Отмечается, что личные условия контракта стороны уже согласовали.

Сообщалось, что "Эвертон" и "Динамо" договорились о сумме трансфера. Английский клуб заплатит за Миколенко 23 миллиона евро.

Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего игрока сборной Украины в 17 миллионов евро. Всего в УПЛ защитник отыграл 73 матча, в которых забил 4 гола и отдал 14 результативных передач.

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Ранее УНИАН сообщал, что главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу подтвердил, что украинский футболист "бело-синих" перейдет в английский клуб.

Виталий Миколенко: карьера

Миколенко является воспитанником "Динамо". За первую команду он дебютировал 20 августа 2017 года.

На этот момент он сыграл за киевлян 133 матча, в которых забил 7 голов.

В составе сборной Украины Миколенко провел 21 матч, в том числе играл на Евро-2020.

В составе "Динамо" Миколенко становился один раз чемпионом Украины, дважды выигрывал Кубок страны и трижды Суперкубок.

Автор: Владимир Медяник