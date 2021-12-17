Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко проходит медосмотр для перехода в "Эвертон".
Об этом сообщает известный журналист Фабрицио Романо.
Отмечается, что личные условия контракта стороны уже согласовали.
Сообщалось, что "Эвертон" и "Динамо" договорились о сумме трансфера. Английский клуб заплатит за Миколенко 23 миллиона евро.
Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего игрока сборной Украины в 17 миллионов евро. Всего в УПЛ защитник отыграл 73 матча, в которых забил 4 гола и отдал 14 результативных передач.
Читайте такжеХорватского футболиста удалили с поля из-за манеры исполнения пенальти (видео)"Эвертон" занимает на данный момент 14-е место. В последнем матче ливерпульский клуб в рамках 17-го тура АПЛ сыграл на выезде в ничью с "Челси" (1:1).
Ранее УНИАН сообщал, что главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу подтвердил, что украинский футболист "бело-синих" перейдет в английский клуб.
Виталий Миколенко: карьера
- Миколенко является воспитанником "Динамо". За первую команду он дебютировал 20 августа 2017 года.
- На этот момент он сыграл за киевлян 133 матча, в которых забил 7 голов.
- В составе сборной Украины Миколенко провел 21 матч, в том числе играл на Евро-2020.
- В составе "Динамо" Миколенко становился один раз чемпионом Украины, дважды выигрывал Кубок страны и трижды Суперкубок.