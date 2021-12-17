Героическая игра Пикфорда помогла "Эвертону" отобрать очки у "Челси".

В матче 17-го тура английской Премьер-лиги лондонский "Челси" сенсационно сыграл вничью с "Эвертоном" со счетом 1:1.

"Челси" имел грандиозное преимущество, нанес в пять раз больше ударов и создал 6 явных голевых моментов. Однако "Эвертон" выстоял на "Стамфорд Бридж". На гол Маунта "ириски" ответили результативным стандартом.

"Челси" - "Эвертон" - 1:1

Голы: Маунт, 70 - Брантвейт, 74.

"Челси": Менди, Аспиликуэта (Чалоба, 80), Силва, Рюдигер, Джеймс, Лофтус-Чик (Баркли, 65), Жоржиньо, Алонсо (Сауль, 65), Зийех, Маунт, Пулишич.

"Эвертон": Пикфорд, Холгейт, Брантвейт, Кин, Годфри, Кенни, Дукуре, Гоме (Гбамен, 70), Гордон (Оньянго, 90), Ивоби, Симмс (Доббин, 62).

Предупреждения: Лофтус-Чик - Холгейт, Гомеш, Доббин.

Обзор матча:

Можно говорить о мини-кризисе в команде Тухеля, а можно отдать должное голкиперу сборной Англии. Джордан Пикфорд спас "Эвертон" 9 сейвами. Хозяева наиграли минимум на три гола, но пробили Пикфорда только раз.

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Команда Томаса Тухеля располагается на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 37 баллами в активе.

Подопечные Рафаэля Бенитеса занимают 14-е место, имея 19 набранных очков.

Лидирует в соревнованиях "Манчестер Сити", в активе "горожан" 41 очко после 17 туров.

Автор: Владимир Медяник