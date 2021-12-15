Виталий Миколенко провел за Динамо 133 матча / фото dynamo.kiev.ua
Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко продолжит карьеру в английском "Эвертоне".
После вчерашней информации о том, что Миколенко близок к трансферу в "Эвертон", 15 декабря румынское издание Playsport.ro сообщило, что защитник уже стал игроком английского клуба.
Источник даже называет сумму трансфера - 23 миллиона евро.
Миколенко должен присоединиться к "Эвертону" в ближайшее время.
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Также отмечается, что на Миколенко претендовала итальянская "Рома", но римский клуб был готов заплатить от 18 до 20 миллионов.
Виталий Миколенко: карьера
- Миколенко является воспитанником "Динамо". За первую команду он дебютировал 20 августа 2017 года.
- На этот момент он сыграл за киевлян 133 матча, в которых забил 7 голов.
- В составе сборной Украины Миколенко провел 21 матч, в том числе играл на Евро-2020.