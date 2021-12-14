Виталий Миколенко - ведущий игрок Динамо / фото Динамо Киев
Английский "Эвертон" сделал предложение киевскому "Динамо" относительно трансфера Виталия Миколенко.
Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua.
Источник отмечает, что 22-летний защитник очень близок к тому, чтобы подписать контракт с "Эвертоном". Стороны согласовывают последние детали и находятся на финальной стадии переговоров.
В текущем сезоне Виталий сыграл 21 поединок во всех турнирах и отдал три голевые передачи.
Ранее сообщалось, что Миколенко может перейти в "Дженоа" Андрея Шевченко.
Виталий Миколенко: карьера
- Миколенко является воспитанником "Динамо". За первую команду он дебютировал 20 августа 2017 года.
- На этот момент он сыграл за киевлян 133 матча, в которых забил 7 голов.
- В составе сборной Украины Миколенко провел 21 матч, в том числе играл на Евро-2020.