Стали известны подробности возможного трансфера защитника "Динамо" и сборной Украины Виталия Миколенко в "Дженоа", который теперь возглавляет Андрей Шевченко.
Об этом сообщает calciostyle.it.
Миколенко входит в список тех игроков, которых Шевченко хотел бы подписать в зимнее межсезонье.
Однако "Динамо" хочет выручить за своего таланта 20 миллионов евро.
В данный момент "Дженоа" не хочет тратить такие деньги на покупку одного футболиста. Итальянский клуб планирует продолжить переговоры с целью взять Миколенко в аренду с обязательным правом выкупа за более низкую сумму.
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Источник отмечает, что за Миколенко следит еще один итальянский клуб - "Наполи".
Виталий Миколенко: карьера
- Миколенко является воспитанником "Динамо". За первую команду он дебютировал 20 августа 2017 года.
- На данный момент он провел за киевлян 127 матчей, в которых забил 7 голов.
- В составе сборной Украины Миколенко провел 21 матч, в том числе играл под руководством Андрея Шевченко на Евро-2020.
Андрей Шевченко в "Дженоа": что известно
- Андрей Шевченко находился без работы с 1 августа после того, как покинул сборную Украины. Он возглавил "Дженоа" 7 ноября, сменив на этом посту Давиде Баллардини.
- Шевченко подписал контракт до лета 2024 года.
- В первом матче Шевченко "Дженоа" 21 ноября сыграет против "Ромы" Жозе Моуринью. Далее генуэзцев ждет непростой календарь: до конца года команда сыграет с "Удинезе", "Миланом", "Ювентусом", "Сампдорией", "Лацио" и "Аталантой" в Серии А, а также "Салернитаной" в Кубке Италии.
- 9 ноября Шевченко приступил к своим обязанностям.
- Уже известно, кто вошел в его тренерский штаб.