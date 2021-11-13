Итальянскому клубу запросы "Динамо" могут оказаться не по карману.

Стали известны подробности возможного трансфера защитника "Динамо" и сборной Украины Виталия Миколенко в "Дженоа", который теперь возглавляет Андрей Шевченко.

Об этом сообщает calciostyle.it.

Миколенко входит в список тех игроков, которых Шевченко хотел бы подписать в зимнее межсезонье.

Однако "Динамо" хочет выручить за своего таланта 20 миллионов евро.

В данный момент "Дженоа" не хочет тратить такие деньги на покупку одного футболиста. Итальянский клуб планирует продолжить переговоры с целью взять Миколенко в аренду с обязательным правом выкупа за более низкую сумму.

Читайте такжеРоссийский футболист может стать первым трансфером Шевченко в Дженоа - СМИ

Источник отмечает, что за Миколенко следит еще один итальянский клуб - "Наполи".

Виталий Миколенко: карьера

Миколенко является воспитанником "Динамо". За первую команду он дебютировал 20 августа 2017 года.

На данный момент он провел за киевлян 127 матчей, в которых забил 7 голов.

В составе сборной Украины Миколенко провел 21 матч, в том числе играл под руководством Андрея Шевченко на Евро-2020.

Андрей Шевченко в "Дженоа": что известно

Андрей Шевченко находился без работы с 1 августа после того, как покинул сборную Украины. Он возглавил "Дженоа" 7 ноября, сменив на этом посту Давиде Баллардини.

Шевченко подписал контракт до лета 2024 года.

В первом матче Шевченко "Дженоа" 21 ноября сыграет против "Ромы" Жозе Моуринью. Далее генуэзцев ждет непростой календарь: до конца года команда сыграет с "Удинезе", "Миланом", "Ювентусом", "Сампдорией", "Лацио" и "Аталантой" в Серии А, а также "Салернитаной" в Кубке Италии.

9 ноября Шевченко приступил к своим обязанностям.

Уже известно, кто вошел в его тренерский штаб.

Автор: Антон Дударь