Руководство "Дженоа" планирует перестройку клуба с Андреем Шевченко во главе.

Один из совладельцев компании "777Partners", которая владеет футбольным клубом "Дженоа", Джош Вондер поделился своим мнением о приглашении в команду на должность главного тренера украинца Андрея Шевченко.

Бизнесмен рассказал, что именно побудило их пригласить в клуб украинского специалиста. Его слова приводит издание TUTTOmercatoWEB.

"Как и в случае со всеми решениями, которые принимаются в бизнесе, это был нелегкий процесс. Наш поиск был обширным, и мы искали подходящего человека, который бы помог клубу от сейчас до конца сезона и стал опорной точкой проекта "Дженоа".

Мы выбрали Шевченко не за его имя, а за его мозг, за то, как он анализирует все аспекты футбола. Мы поняли, что он много работает с анализом, он много работает, чтобы стимулировать игроков с физической и психологической точек зрения.

Он убедил нас в своей честности, никто не отзывался плохо о нем. Мы нашли полный пакет", сказал Вондер.

Читайте такжеВ Дженоа представили тренерский штаб ШевченкоТакже бизнесмен рассказал о планах футбольного клуба "Дженоа" на будущее, о грядущей перестройке команды.

"Перед нами новый путь, полная перестройка клуба. Первым шагом был поиск менеджера, и мы определились с Шевченко. Теперь в ближайшие месяцы будут некоторые изменения. Сейчас необходимо сосредоточиться на приезде тренера.

Мы видим ценность в Серии А. Хочу подчеркнуть, что мы являемся долгосрочными инвесторами. Мы не фокусируемся на краткосрочной перспективе – мы по-прежнему предпочитаем быть здесь в лучшие и худшие времена. Наша идея состоит в том, чтобы Серия А стала одной из ведущих лиг в мире", - добавил Вондер.

Читайте также"Он рискнул": экс-тренер Милана оценил приход Шевченко в ДженоаКроме того, Джош Вондер рассказал, что ему больше всего нравится в "Дженоа" и фанатах клуба.

"Больше всего в городе нам понравился "Дженоа". Мы уже говорили о нем, его история и болельщики пленяют нас.

Хочу выразить нашу благодарность фанатам "Дженоа", и надеемся ответить им взаимностью в будущем", – резюмировал Вондер.

Напомним, в среду, 10 ноября украинский специалист Андрей Шевченко дал свою первую пресс-конференцию в качестве главного тренера "Дженоа".

Андрей Шевченко в "Дженоа": что известно

Андрей Шевченко находился без работы с 1 августа после того, как покинул сборную Украины. Он возглавил "Дженоа" 7 ноября, сменив на этом посту Давиде Баллардини.

Шевченко подписал контракт до лета 2024 года.

В первом матче Шевченко "Дженоа" 21 ноября сыграет против "Ромы" Жозе Моуринью. Далее генуэзцев ждет непростой календарь: до конца года команда сыграет с "Удинезе", "Миланом", "Ювентусом", "Сампдорией", "Лацио" и "Аталантой" в Серии А, а также "Салернитаной" в Кубке Италии.

Моуринью поделился впечатлениями от возвращения Шевченко в Серию А. Также Виталий Кличко дал комментарий относительно прихода "Шевы" на пост тренера "Дженоа".

9 ноября Шевченко приступил к своим обязанностям.

"Дженоа": что известно о клубе

"Дженоа" - старейший футбольный клуб страны и девятикратный чемпион Италии, но последний чемпионский титул команда завоевала еще в 1924 году. На евроарене наивысшим достижением клуба является выход в полуфинал Кубка УЕФА в сезоне 1991-1992.

В составе "Дженоа" выступает ряд весьма известных футболистов: голкипер Сальваторе Сиригу, форвард Горан Пандев, защитник Доменико Кришито, нападающий Маттиа Дестро и другие.

С сентября этого года "Дженоа" принадлежит американской компании "777 Partners".

В настоящее время "Дженоа" занимает 17-е место в чемпионате Италии.

Автор: Владимир Медяник