Андрей Шевченко подчеркнул, что в зимнее межсезонье команде нужно будет усилиться.

Украинский специалист Андрей Шевченко дал свою первую пресс-конференцию в качестве главного тренера "Дженоа".

Слова Шевченко приводит tuttomercatoweb.com.

Украинский тренер поблагодарил руководство "Дженоа" за то, что вернули его в Италию - страну, с которой у него "особенные отношения", а также подчеркнул, что "Дженоа" - это проект, который его очень заинтересовал.

Отвечая на вопрос о том, не боится ли Шевченко тренировать клуб, он сказал: "Это меня не пугает".

Шевченко заявил, что для него наступил "очень важный момент" в тренерской карьере:

"Италия - важная страна с футбольной точки зрения. Итальянская школа важна. Для меня работа с такими тренерами, как Анчелотти, Дзаккерони и Чезаре Мальдини была большим опытом. Тренерская работа в Италии означает вход в мир футбола. Иметь возможность бросить вызов великим специалистам, которые сейчас работают в Италии - это стимул и вызов для меня".

Главной задачей для "Дженоа" Шевченко назвал сохранение прописки в Серии А на следующий сезон:

"Наша цель номер один - сыграть в Серии А в следующем сезоне. Единственный способ, который я знаю, чтобы добиться этого - это работать. Я сделаю все возможное, чтобы достичь этого результата. Намного важнее выступления в Кубке Италии спастись в Серии А. Мы должны приложить много усилий, много работать и попытаться найти множество решений для достижения этой цели".

Шевченко также отметил роль болельщиков клуба:

"Этот проект меня очень убедил. Я верю, что "Дженоа" может добиться больших успехов в Италии в будущем. Безусловно, нам нужны болельщики. Однажды я играл в Генуе, и это был очень сложный матч. Я очень хорошо помню, как играл против двенадцати игроков, потому что 12-м игроком "Дженоа" были болельщики. Я надеюсь, что они будут, потому что нам нужна большая поддержка".

Кроме того, он подчеркнул, что зимой "Дженоа" необходимо усилиться:

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"У меня были контакты с новым владельцем. Это был долгий разговор. Команду нужно усилить, и поскольку мы нацелены на игру в следующем году в Серии А, я думаю, нам придется хорошо поработать на трансферном рынке. Все ребята в команде - очень хорошие. Я думаю, что первая цель - достичь позиции в турнирной таблице, где мы сможем комфортно себя чувствовать и спокойно работать".

У Шевченко также спросили, в какой футбол будет играть команда.

"Дженоа" исторически была очень агрессивной командой, особенно дома. Я постараюсь сбалансировать команду. Нам нужно иметь идеальный баланс и понимать наши потребности, то, что нужно команде. У нас должен быть правильный менталитет. Говоря с игроками, я почувствовал желание улучшить ситуацию. Я думаю, что, имея большое желание и правильную структуру на поле, мы можем улучшить ситуацию", - ответил тренер.

Андрей Шевченко в "Дженоа": что известно

Андрей Шевченко находился без работы с 1 августа после того, как покинул сборную Украины. Он возглавил "Дженоа" 7 ноября, сменив на этом посту Давиде Баллардини.

Шевченко подписал контракт до лета 2024 года.

В первом матче Шевченко "Дженоа" 21 ноября сыграет против "Ромы" Жозе Моуринью. Далее генуэзцев ждет непростой календарь: до конца года команда сыграет с "Удинезе", "Миланом", "Ювентусом", "Сампдорией", "Лацио" и "Аталантой" в Серии А, а также "Салернитаной" в Кубке Италии.

Моуринью поделился впечатлениями от возвращения Шевченко в Серию А. Также Виталий Кличко дал комментарий относительно прихода "Шевы" на пост тренера "Дженоа".

9 ноября Шевченко приступил к своим обязанностям.

"Дженоа": что известно о клубе

"Дженоа" - старейший футбольный клуб страны и девятикратный чемпион Италии, но последний чемпионский титул команда завоевала еще в 1924 году. На евроарене наивысшим достижением клуба является выход в полуфинал Кубка УЕФА в сезоне 1991-1992.

В составе "Дженоа" выступает ряд весьма известных футболистов: голкипер Сальваторе Сиригу, форвард Горан Пандев, защитник Доменико Кришито, нападающий Маттиа Дестро и другие.

С сентября этого года "Дженоа" принадлежит американской компании "777 Partners".

В настоящее время "Дженоа" занимает 17-е место в чемпионате Италии.

Автор: Антон Дударь