Киевляне попали на испанское "Депортиво".

В Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф Юношеской лиги УЕФА. Киевское "Динамо" U-19, занявшее второе место на групповом этапе, в 1/16 финала сыграет против испанского "Депортиво".

Все пары 1/16 финала:

"Эмполи" U-19 - "Боруссия" Дортмунд U-19

"Генк" U-19 - "Челси" U-19

АЗ U-19 - "Вильярреал" U-19

"Жилина" U-19 - "Интер" U-19

"Депортиво" U-19 - "Динамо" U-19

"Хайдук" U-19 - "Атлетико" U-19

"Мидтьюлланд" - "Брюгге" U-19

"Рейнджерс" U-19 - "Севилья" U-19

Восемь победителей из группового этапа автоматически вышли в 1/8 финала. На стадии 1/16 финала обладатели вторых мест будут играть против победителей с Пути чемпионов.

ПСЖ, "Ливерпуль", "Спортинг", "Реал" Мадрид, "Бенфика", "Манчестер Юнайтед", "РБ Зальцбург", "Ювентус" - эти клубы уже ждут соперников в 1/8 финала. Матчи 1/8 финала пройдут 1 и 2 марта.

"Динамо" в Юношеской лиге УЕФА: что нужно знать

"Динамо" U-19, как и первая команда киевлян, выступала в группе с "Бенфикой", "Барселоной" и "Баварией". Подопечные Игоря Костюка с 13 очками заняли второе место в квартете. Выиграла группу "Бенфика" (15 очков).

Победители 1/16 финала определятся в одноматчевых противостояниях. "Динамо" сыграет на выезде. Поединок пройдет 8 или 9 февраля.

Автор: Артем Будрин