Издание Bild осудило российскую агрессию.

Немецкая газета Bild выступила против оккупации Украины со стороны войск РФ. Издание свой протест выразило оригинальным способом.

Bild официально заявил, что больше не будет показывать логотип российского "Газпрома", который напечатан на футболках клуба "Шальке". Дело в том, что "Газпром" является спонсором гельзенкирхенцев и на правах рекламы футбольный клуб разместил надпись "Газпром" на своей форме.

Газета Bild отфотошопила кадры формы и теперь в публикациях вместо рекламы "Газпрома" на футболках будет лозунг "Свободу Украине!".

"Трудно принять, что мы должны смотреть рекламу "Газпрома" под гимн Лиги чемпионов, когда путинские войска оккупировали Украину. Футбольный мир не может оставаться равнодушным, пока Путин готовит войну", - говорится в заявлении Bild.

Также газета выдвинула инициативу убрать рекламу "Газпрома", которая крутится во время матчей Лиги чемпионов.

Надпись "Свободу Украине!" вместо "Газпрома" будет и на сайте Bild, и в печатной версии издания.

За "Шальке" в свое время выступал украинский футболист Евгений Коноплянка.

Напомним, что ранее слова поддержки Украине выразили один из лидеров сборной Александр Зинченко и экс-звезда "Шахтера" Дуглас Коста. Также в своих соцсетях Роман Зозуля высмеял заявление Владимира Путина об Украине.

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