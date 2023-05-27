Украинская теннисистка выиграла первый турнир с 2021 года.

Звезда украинского тенниса Элина Свитолина стала победительницей турнира серии WTA 250 во французском Страсбурге.

В финале турнира экс-первая ракетка Украины разбила россиянку Анну Блинкову. Свитолина во второй раз выиграла турнир в Страсбурге. Ранее она побеждала на этих соревнованиях в 2020 году, когда в финале обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

Страсбург. WTA 250. Финал

Элина Свитолина (Украина) - Анна Блинкова - 6:2, 6:3

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Матч продолжался 1 час 33 минуты. Украинская теннисистка выполнила одну подачу навылет, допустила три двойных ошибок.

Элина Свитолина впервые в своей карьере играла против Блинковой.

Отметим, что именитая украинка в 20-й раз сыграла в финале турнира WTA и выиграла 17-й титул в своей карьере. На грунте Элина провела шестой финальный поединок. Свитолина ни разу не проиграла в финалах на грунтовых кортах.

Также стоит отметить, что для Свитолиной это был первый финал турнира WTA с августа 2021 года, тогда она одержала победу на соревнованиях в Чикаго.

Напомним, на турнире во французском Страсбурге Элина Свитолина в первом круге победила Луизу Чирико из США. Во втором раунде украинка без боя прошла Эрин Раутлифф из Новой Зеландии, которая снялась с матча из-за травмы. В 1/4 финала Элина уверенно обыграла россиянку Варвару Грачеву, а в полуфинале справилась с представительницей Франции Кларой Бюрель.

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