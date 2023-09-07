Сергей Сидорчук накануне перешел в "Вестерло", а Денис Гармаш заключил контракт с "Осиеком".

Бывший нападающий киевского "Динамо" Виктор Леоненко отреагировал на недавние трансферы опытных экс-игроков "бело-синих" Сергея Сидорчука и Дениса Гармаша.

Он заявил, что никогда бы не перешел из "Динамо" в клуб уровня "Вестерло" или "Осиека".

"Я так понимаю, что Игорю Михайловичу будет чем похвастаться. А зачем Сидорчук пошел туда? Не понимаю Серегу. Бельгия, может, нравится: шоколад, пиво.

Видео дня

Я не против того, что Сидорчук пошел в "Вестерло", я за себя говорю: я из "Динамо" точно не пошел бы туда. Видимо, семья уговорила. Там свободнее, не страшно. Я говорю о клубе. Гармаш вот перешел в "Осиек" – в серьезные команды наши футболисты едут.

Я знаю, что передерживают. Это еще с меня началось. Поэтому я и говорю, что Шевченко – счастливчик, что уехал в 23 года. Я даже представить такого не мог.

У нас игроки рассказывают, что идут в другие клубы, чтобы выиграть Лигу чемпионов или поиграть в еврокубках, а что "Вестерло"? Для клуба стыдно, но уже привыкли", – написал Леоненко в своем Telegram-канале.

Напомним, экс-капитан "Динамо" Сергей Сидорчук неожиданно покинул киевский клуб ради перехода в "Вестерло", который борется за выживание в чемпионате Бельгии. 32-летний полузащитник подписал с бельгийским клубом соглашение на три года.

По информации СМИ, на продаже Сидорчука "Динамо" заработало 500 тысяч евро.

Денис Гармаш накануне перешел в хорватский "Осиек". Опытный хавбек разорвал контракт с "Динамо" и перешел в новую команду на правах свободного агента. С хорватами Гармаш подписал контракт на один год с опцией продления еще на сезон.

Вас также могут заинтересовать новости: