Сергей Сидорчук попросил у руководства "Динамо" отпустить его в Европу.

Капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук стал игроком бельгийского "Вестерло".

32-летний полузащитник подписал трехлетний контракт с "Вестерло", информирует официальный сайт бельгийского клуба. Отмечается, что Сергей попросил у руководства "Динамо" отпустить его в Европу.

Добавим, что "Вестерло" в чемпионате Бельгии занимает 15-е место из 16 возможных. У команды всего одно очко в шести турах нового сезона. Последние пять поединков "Вестерло" проиграл. 15 сентября Сидорчук сможет дебютировать в матче против "Антверпена", который сыграет в Лиге чемпионов с донецким "Шахтером".

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Сергей Сидорчук: карьера

Сидорчук является воспитанником запорожского "Металлурга". В 2013 году Сидорчук перебрался в киевское "Динамо". В составе киевского гранда хавбек сыграл 327 матчей, в которых отметился 21 забитым голом.

С "Динамо" Сидорчук трижды становился чемпионом Украины, по четыре раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

За национальную сборную Украины Сидорчук сыграл 54 матча и забил 3 гола. Участник двух чемпионатов Европы (2016 и 2020).

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