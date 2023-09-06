Денис Гармаш провел в киевском "Динамо" более 15 лет.

Бывший полузащитник национальной сборной Украины Денис Гармаш, который ранее покинул киевское "Динамо", нашел себе новую команду.

33-летний футболист подписал контракт с "Осиеком", сообщает пресс-служба хорватского клуба.

В новый клуб Гармаш перешел на правах свободного агента. Ранее полузащитник расторг контракт с "Динамо" по обоюдному согласию сторон.

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Детали соглашения украинского футболиста с хорватским "Осиеком" не разглашаются. По информации СМИ, Гармаш подписал контракт на два сезона.

За "Осиек" 33-летний полузащитник будет играть под 19-м номером.

Добавим, что в нынешнем сезоне Денис Гармаш не сыграл ни одного матча в составе киевского "Динамо". Полузащитник не входил в планы Мирчи Луческу и не попал в заявку "бело-синих" на сезон УПЛ-2023/24.

Денис Гармаш: карьера и достижения

Денис Гармаш дебютировал в составе первой команды "Динамо" в октябре 2007 года в поединке Кубка Украины против "Игро-Сервиса" (4:1). В УПЛ Гармаш дебютировал в 2009 году в игре против донецкого "Металлурга" (3:1).

За более чем 15 лет в киевском "Динамо" Гармаш сыграл 361 матч, забил 54 гола и отдал 45 голевых передач.

С "бело-синими" Денис Гармаш завоевал 10 трофеев: по три раза он выигрывал УПЛ и Кубок Украины, а также четыре раза становился победителем Суперкубка страны.

За национальную сборную Украины Гармаш сыграл 31 матч и забил два гола.

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