Денис Гармаш провел в "Динамо" более 15 лет.

Бывший полузащитник национальной сборной Украины Денис Гармаш покинул "Динамо".

Как сообщает "Динамо Киев Inside", 33-летний полузащитник расторг контракт с киевским клубом по обоюдному согласию сторон.

Ранее СМИ сообщали, что Гармаш близок к подписанию соглашения с хорватским клубом "Осиек". Но переход хавбека задерживается, поскольку у Дениса возникли проблемы с выездом из Украины.

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Отметим, что тренерский штаб "Динамо" во главе с Мирчей Луческу не заинтересованы в услугах Гармаша. 33-летний футболист даже не попал в заявку киевлян на сезон в УПЛ.

Напомним, Денис Гармаш стал игроком "Динамо" в январе 2007 года. Он провел в системе киевского клуба более 15 лет. В январе 2020 года полузащитник уходил на полгода в аренду в турецкий "Ризерспор".

В составе киевского "Динамо" Гармаш сыграл 361 матч, забил 54 гола и отдал 45 результативных передач.

С "Бело-синими" он по три раза выигрывал чемпионат Украины и Кубок страны, а также четыре раза становился обладателем Суперкубка Украины.

В составе национальной сборной Украины Гармаш сыграл 31 матч и забил два гола.

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