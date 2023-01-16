Изначально планировалось, что Михаил Мудрик перейдет из "Шахтера" в "Арсенал".

Талантливый украинский вингер Михаил Мудрик 15 января завершил свой переход из "Шахтера" в лондонский "Челси".

22-летний футболист успешно прошел медосмотр в английском клубе и подписал долгосрочный контаркт с "синими", который будет действовать до лета 2031 года.

Как стало известно, важную роль в переходе украинца в стан лондонского "Челси" сыграл главный тренер "синих" Грэм Поттер. Несколько дней назад он позвонил Михаилу, чтобы рассказать о проекте "Челси". Именно английский специалист убедил футболиста отказаться от трансфера в "Арсенал".

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Ожидалось, что Мудрик продолжит карьеру именно в "Арсенале". "Канониры" долго вели переговоры с "горняками" и даже успели согласовать условия личного контракта с 22-летним футболистом, однако в последний момент в борьбе за украинца вступил "Челси" и перебил предложение "Арсенала".

Напомним, сумма трансфера Мудрика в "Челси" вместе с бонусами составит 100 млн евро. Это самый дорогостоящий трансфер украинского футболиста в истории.

Добавим, что в составе "Шахтера" Мудрик сыграл 44 матча, в которых забил 12 голов и отдал 17 голевых передач. За национальную сборную Украины 22-летний игрок сыграл 8 матчей.

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