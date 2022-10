"Горняки" упустили победу над "Реалом" в компенсированное время.

Во вторник, 11 октября, в рамках четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов УЕФА донецкий "Шахтер" в номинально домашнем матче сыграл вничью с мадридским "Реалом" (1:1).

Главный тренер "горняков" Игор Йовичевич прокомментировал результат поединка против действующего победителя Лиги чемпионов.

"Я немного старше и дольше в футболе. Игроки расстроены, грустны, но если ты грустишь, что не обыграл "Реал", то это значит, что мы на хорошем пути. Проект, который мы начали три месяца назад, не выглядел даже проектом, а сейчас мы сражаемся на равных с лучшим клубом мира - это только заслуга футболистов. Я получил удовольствие от каждой секунды матча, глядя на команду, глядя на молодых ребят. Как они борются - это то, о чем я говорил: в такое непростое время они сражаются за весь украинский народ.

С точки зрения результата - это футбол, и мы должны принять это как неотъемлемую часть футбола. Однако по самой игре, как мне лично говорил сам Карло Анчелотти, мы заслужили сегодня победу. И особенно такая возможность, которую имел Лассина Траоре, - жаль, не удалось ее реализовать. Ты идешь на 2:0 и заканчиваешь матч. Индивидуальность, храбрость, смелость, решительность против такого оппонента в течение большей части матча - это меня радует как тренера. Есть такая поговорка: From zero to hero. С нуля начали, а стали героями. Это действительно герои. Для меня они - герои. Одно очко, но потом вы увидите, что это огромное очко. У меня сейчас такое ощущение, что мы потеряли два очка, и это действительно так. Когда тебе забивают на последних секундах, это огорчает. Но правда и то, что вы сказали: до матча кто бы мог думать об этом очке? Ты думаешь о победе как спортсмен, но всегда понимаешь, против кого играешь.

В целом и в построении атаки, и с мячом, и без мяча мы сделали выводы из последнего матча, из того мандража, который был на "Бернабеу", внесли коррективы. И гораздо легче было играть, ведь мы чувствовали стадион, поддержку болельщиков, которая нас несла и добавляла адреналина. Мы были гораздо компактнее, достаточно солидно отыграли в обороне, кроме того последнего эпизода, который в большинстве своем является случайностью, чем каким-либо комбинированным действием. Жаль, однако это очень важное очко для нас, учитывая, что "Селтик" проиграл "Лейпцигу". Теперь они должны будут ехать в Мадрид к "Реалу", и мы имеем достаточно большие шансы, чтобы выйти из группы, если будем играть так же дальше. Это лучшая наша игра, абсолютно лучшая игра в течение трех месяцев после начала нового проекта. Это просто наше светлое будущее", - приводит слова Йовичевича официальный сайт "Шахтера".

Добавим, что "Шахтер" был близок к сенсационной победе над "Реалом", однако пропустил гол на пятой компенсированной минуте ко второму тайму и сыграл вничью.

В следующем туре Лиги чемпионов "Шахтер" сыграет в гостях против "Селтика", а немецкий "РБ Лейпциг" примет на своем поле мадридский "Реал". Матчи запланированы на 25 октября.

"Шахтер" в 1-м туре текущего розыгрыша ЛЧ сенсационно разбил "РБ Лейпциг", а потом сыграл вничью с "Селтиком". "Реал" обоих этих соперников одолел.

В третьем туре мадридский "Реал" на своем поле одержал победу над "Шахтером" со счетом 2:1. Голами в составе "сливочных" отличились бразильцы Винисиус Жуниор и Родриго Гоэс. За "горняков" забил Александр Зубков.

После четырех туров "горняки" с 5 баллами занимают третье место в турнирной таблице группы F. Лидирует "Реал" - 10 баллов. На второй строчке с 6 очками идет "РБ Лейпциг", последнее место за "Селтиком" - 1 балл.

В предыдущих двух розыгрышах Лиги чемпионов "горняки" пересекались с "Реалом" на групповом этапе. В сезоне 2020/21 на тот момент команда Луиша Каштру дважды обыграла мадридский клуб на групповом раунде (3:2 и 2:0). В сезоне 2021/22 команда Роберто Де Дзерби дважды уступила "королевскому" клубу (5:0 и 2:1).

