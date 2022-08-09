"Динамо" перед ответным матчем против "Штурма" имеет минимальное преимущество.

Во вторник, 9 августа, киевское "Динамо" сыграет ответный матч против "Штурма" в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА.

Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу прокомментировал предстоящий поединок.

"Будет очень тяжело, но не только потому, что у нас нет официальных матчей, а и потому, что с футболистами нет их семей, которые находятся в Украине, Румынии, Польше. Мы должны играть эти матчи, но также футболисты должны видеть свои семьи и детей, проводить с ними время, но у них нет такой возможности – вот это самое трудное. Они должны продолжать играть матчи, потому что это их профессия, должны добиваться результатов, ведь многое зависит от того, что игроки будут показывать на футбольном поле.

Мы играем не на своем стадионе, без поддержки украинских болельщиков. Мы проводим занятия на том же поле, где тренируется около 200 детей. Но мы должны улыбаться, ведь жизнь продолжается.

Я вижу проблему в другом: мы играли с "Фенербахче" первый матч дома, теперь со "Штурмом", и если пройдем дальше, сыграем с "Бенфикой" тоже дома. Это неправильно, ведь у соперников есть возможность сыграть на своем поле 120 минут, а у нас такого шанса нет – это еще одна сложность для нас. Действительно, 1:0 - это не так много, "Штурм" может отыграться, но, надеюсь, до этого не дойдет.

Непросто играть два дополнительных экстратайма на чужом поле, потому что, например, болельщики "Фенербахче" были невероятными, они создали отличную атмосферу на трибунах. А нас в номинально домашних матчах поддерживают только женщины и дети, уехавшие из Украины в Польшу во время войны.

Конечно, для игроков важно чувствовать болельщиков позади себя, гонящих их вперед. Это еще одна большая проблема для тренера и игроков, вынужденных играть в таких условиях. Но тем более фантастической будет победа, мы будем испытывать двойную радость", – приводит слова Луческу официальный сайт "Динамо".

Напомним, киевское "Динамо" одержало победу с минимальным счетом над "Штурмом" в первой игре 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Номинально домашний матч "бело-синие" играли в польском городе Лодзь на стадионе ЛКС имени Владислава Крола.

Победитель двухматчевого противостояния "Динамо" - "Штурм" выйдет в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где за путевку в групповой этап сразится с победителем дуэли "Бенфика" (Португалия) – "Митьюлланд" (Дания). Проигравшая команда, в свою очередь, попадет в групповой этап Лиги Европы.

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